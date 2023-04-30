明天是五一勞動節，我們相信：勞動最光榮、最崇高、最偉大、最美麗，在此祝願全世界的勞動者，勞得有得，生活能一天比一天好。因為勞動創造價值，是人類社會進步的動力，是生產過程中，最重要的元素。

筆者早前到訪粵港澳大灣區多個城市，參觀了人工智能和機械人的最新發展，高科技帶來的生產力，或許能解決香港人手短缺的問題。在回程途中，我思潮起伏，對於廣大勞動者在這些人工智能和機械人面前，是夢想成真，還是噩夢的開始？

經濟學認為生產要素有三：勞動力、資本和技術。有悲觀者認為，在科技進步和資本加持下，勞動力的重要性日益下降，愈來愈多工廠走向無人化，由勞動密集走向資本密集，導致工人議價力下降，工資增長停滯甚至失業。樂觀的一派則認為，人工智能和機械人雖然會取代了一些工種，但也會創造了一些新職位，工人透過培訓實現增值，一樣可以改善收入和生活，正如過去工業革命浪潮。

但人工智能的出現，將可能打破這個規律，因為過去被認為無可取代的智慧，即人的判斷力、適應力、創造力和學習能力，都可以被人工智能取代，因此這或許是再一次顛覆了現時的生產工具和分配方式，造成全世界（特別是科技發達地區）都可能出現勞動力過剩。在可見的未來，過剩勞動力帶來的社會矛盾，又會推動經濟和社會分配制度，出現翻天覆地的變化。勞方、資方和政府，都準備好了嗎？

在過去，生產力不足是社會的主要矛盾，多數人努力工作都是為了三餐一宿照顧家庭，時至今天，雖然生產力高度發達，但勞動所得的比例日益下降，消費力不足才是經濟停滯和社會矛盾的主因，導致低欲望社會和躺平現象。如果依靠過度放任（所謂「自由」）的勞動市場機制，這個問題只會愈來愈嚴重，社會亦會走入死胡同。正所謂：經濟基礎決定上層建築。經濟模式的轉變會倒逼制度的改變，其中重中之重，就是分配制度的改變。

先說初次分配，在人工智能機器的衝擊下，要保障打工仔的議價力，應要研究集體談判機制，讓打工仔可以有一個平台與資方協商，從而改善勞工權益。二次分配方面，人工智能、機械人這些新技術雖然會帶來巨大的經濟效益，但也會造成進一步資本壟斷，甚至影響國家安全。這些科創巨企如何能真正服務於社會、回饋社會，體現企業社會責任，都需要在稅制、監管制度作出相應調整。

先進的生產力，應該要為人類帶來真正的解放，希望未來能藉着人工智能機器，勞動不只是為了餬口生活，人們不用擔心三餐生計，更多是追尋人生意義理想，廣大勞動者們可以是醫生、文職或技工，但同時也可以是藝術家、運動狂熱分子，閒來更有時間參與社區活動，關心社群，豈不美哉！