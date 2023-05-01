在拜登政府唆使、支持下，南韓總統尹錫悅這一陣子狂得沒邊，成為國際舞台上的反華急先鋒。最近尹錫悅訪美，受到盛大歡迎，和美國發表了「聯合聲明」，並在國會發表演講。

尹錫悅知道美國最鼓勵他攻擊中國，知道他受到美方的「超高規格接待」是要讓他在反華上表現出眾，於是他就發揮美國定下的腔調，狂言台灣問題是國際問題，美國和盟友都要「關注」插一腿，狗膽包天的干預中國內政。他還指摘北韓升級核武威脅，中國有責任，是「包括中國在內的聯合國安全理事會理事國應對不力，令北韓核威脅進一步具體化」。

為了狂踩中國、狂拍美國馬屁，尹錫悅還「李承晚上身」，在國會演講時說，過去一個世紀，美國直接面對威脅自由的挑戰，引領捍衞自由。他力讚1950年「韓戰」時的美國海軍陸戰隊第一師在長津湖戰役中，突破中國人民志願軍12萬人的包圍戰術，「取得奇迹般的成果」。據報道，在場聆聽演講的老美議員們報以熱烈掌聲，尹錫悅的這一馬屁拍得山響。

然而，尹錫悅和議事堂裏的這幫紅男綠女都對這段「戰史」非常無知，不知道長津湖戰役使老美嚇破了膽，領教了中國軍隊以弱勝強、在武器裝備極為劣勢的情況下重創了美軍的「王牌軍團」。中國外交部發言人回應這段戰史時說，根據中方戰史記載，長津湖戰役共殲敵3.6萬人，其中美軍2.4萬人，包括全殲美軍一個整團，美軍第8集團軍司令沃克中將在混亂中翻車身亡；時任美國國務卿艾奇遜哀嘆這是「美國歷史上路程最長的敗退」。要不是美軍那時在武器裝備上佔巨大優勢，那個參加過一戰、二戰，號稱從未落敗的「天下第一師」，恐怕難逃「包餃子」，全軍覆沒也。

雖然尹錫悅以及美國的議員們都是狗屁不通，一個瞎拍馬屁，一個瞎鼓掌，但這倒是再次提醒了他們，中國人民是惹不得的，惹翻了是不好辦的。