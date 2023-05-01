香港人「哈日」成風，部分年輕一輩，甚至覺得東京政府比北京更可親，但鞋子是否好穿，穿過的人最有發言權。琉球群島在第二次世界大戰後被劃歸日本管治，日方將之易名為沖繩縣。如今事隔數十年，島上居民對日本政府卻漸趨離心離德，就連沖繩這個名字，也愈來愈不想要。

中國駐日大使吳江浩近日上任，剛到埗就與沖繩縣副知事會面，二人闢室密談，具體內容如何，外人無從知曉，但有一項消息傳出，卻頗具震撼力。據說往後中琉兩地交往，官方名稱將正式棄用「沖繩」，而復用舊名字「琉球」。所謂「一葉落而知天下秋」，日本政府在琉球不得人心，當地居民緬懷過去，正在謀求自治甚至獨立，這種態勢已是十分明顯。

目前琉球知事已在籌劃訪華行程，若然成事，乃是百多年來的頭一趟，極具歷史意義。

近年東京政府治國無方，經濟長期停滯，國家債台高築，去年7月，前首相安倍晉三遇刺身亡；不久之前，又有人要向現任首相岸田文雄投擲炸彈，幸好岸田命大，才逃過一劫。今日的日本，民心亟望求變，反抗的火苗正在燃點，際此關鍵時期，主政者不看好腳跟下的事情，反倒隔三差五，還去找藉口挑釁中國，真可謂「其愚不可及也」。琉球人卻十分聰明，很懂得在甚麼時候該與日本保持距離，甚至是分道揚鑣。

日本與琉球之間的矛盾，中國過去無意插手，但是近年日本愈發張狂，不停在南海以及台海問題上叫囂。俗語說，「你做初一，我做十五」，如今中國的態度似乎有變，樂意與琉球官方接觸，說不定還會協助對方走向自治。小日本想在別人的家門前點火，但此舉未成，自己的後欄卻已經升起了熊熊烈燄。