美國人對兵棋推演有着近乎病態的執迷，不但進行着許多不斷修訂條件以求符合自己主觀願望的所謂推演，甚至將同一個推演反覆炒作，偏生不少舔美黃人不知就裏看得如癡如醉，這就是老美弄這弄那的最大目的了。

美國國會眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會，早前與智庫新美國安全中心進行模擬兩岸開戰的兵棋推演，與此相關的報道出現了一次又一次，從委員會主席加拉格爾吹風，到美媒所謂引述知情人士報道，再到委員會於社交網發布圖表，說來說去始終沒明言誰勝誰敗，只帶出所謂台灣應向美國課金購買武器的緊迫性。可憐有黃人KOL被「美台聯手擊沉80艘解放軍艦艇」深深迷住，舔個不停，對「解放軍有8萬名士兵登陸台灣」卻視而不見，不可謂不滑稽。

令人費解的是，黃KOL還炒作網上「煲水新聞」指，有國家的航母單是啟動便要提前48小時準備，因為要把60噸水加熱方可啟動蒸汽輪機，而且相關情況已被美國洞悉。人們不禁要問，若相關情況屬實，那麼兵推中的美國豈非廢到了一個點？別忘記上述委員會在社交網發布圖表解釋兵棋推演，當中提到日本及關島均受到攻擊，難道航母在這些攻擊中都是沒有角色的？抑或相關問題已被克服，正如中國在高超音速飛行器測試中取得成功，美國才如夢初醒驚覺被放甩。

解讀國際局勢既要宏觀亦要微觀，再加反覆思考，譬如說：連黃KOL也知煲水是個大問題，這會不會還一艘接一艘的建造呢？國際關係學者米爾斯海默曾這樣寫道：「一個國家可能低調處理或隱藏自己的軍事能力，讓對手對抗自己的機會降到最低。」明乎此，便知無論兵棋推演還是煲水論，當作網友發文看便好了，切勿盡信。