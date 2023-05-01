南韓總統尹錫悅為了這次訪美的《華盛頓宣言》，可說下足了工夫，不僅出發前怒嗆中國，唱美國國歌時行「撫心禮」效忠，甚至還當眾高歌Don Mclean的《American Pie》（「美國派」），讓在場的所有老美歡呼大笑。

儘管尹錫悅看似達成目的，讓拜登承諾所謂核保護傘，令美軍核動力潛艦定期停靠南韓港口，對金正恩構成威懾，暫時平撫南韓民眾對擁有核打擊能力的呼聲；然而尹錫悅實際上是把南韓變做了可口的「美國派」，讓美國爸爸一口吃了。

金正恩近日的不斷導彈試射，與其說是為了恐嚇南韓，不如說是向美、日展現實力，表明自己的軍武發展已非美國所能遏止，藉此逼迫美國重回談判桌罷了。對首爾最大的威脅，從來不是核武，而是北韓為數眾多又緊鄰邊界部署的傳統火炮。對同民族又生存在同一個半島的南韓使用核武，絕對不會是金正恩的優先選項。理由很簡單，這種作法只會同歸於盡，誰也得不到好處，金正恩絕頂聰明，又豈會幹這樣的傻事？

可笑的是，尹錫悅為了滿足國內的民粹，花了大把工夫，換來的僅是美軍核動力潛艦的定期靠港。別說美韓本就是軍事同盟，美軍在南韓有大量駐軍，一旦南韓遭受核武攻擊，美軍本就無法置身事外，何況美國彈道導彈潛艦的射程上萬公里，若真想施以核打擊報復，又豈需在南韓港口？

這樣的舉動，除了對南韓根本沒有實質上的幫助，美軍如此的前進部署，反倒會激怒金正恩進一步擴大導彈試射，更引起中俄的猜忌抵制，南韓在遭遇中俄壓力後，唯一的選擇就是更向美國靠攏，從此任美國予取予求。就好像一塊送上門來的「美國派」，拜登不開口大啖，更待何時？