台灣多年來對抗國家統一的論調五花八門，有「兩國論」、「一中一台」論、「特殊國與國關係」論、「兩岸互不隸屬」論、「台灣需要制訂新憲法」論、「永遠保持台海現狀」論、「中華民國在台灣」論、「台灣已經是主權獨立國家」論、「沒必要二次宣布獨立」論，以及赤裸裸的「台灣獨立」論、「台灣建國」論等等！這麼一大堆似是而非、兜來繞去的說法，都是為了分裂國家，實現「台獨」。

被視為國民黨角逐2024年大選的熱門參選人、新北市市長侯友宜，日前又拋出了「杯水論」。侯友宜說，「中華民國」是「杯」，台灣是「水」，兩者是共生體，「杯破水覆」。他表示，「我們的國家叫中華民國」，創造中華民國永續繁榮安定才是該走的路。他又說，應該讓國際社會正視中華民國的存在，也要凝聚台灣內部共識。

侯友宜的「杯水論」就是李登輝、陳水扁最早鼓吹的「中華民國在台灣」論。這個論調，來自更早期的「兩國論」、「一中一台」論；這個論調，與蔡英文當局賣力鼓吹的「台灣是主權獨立國家」、「兩岸主權互不隸屬」，其最終目的還是要分裂國家，走向「台獨」，用侯友宜的話說，就是要「中華民國永續繁榮安定……在台澎金馬這塊土地成長茁壯」。為此，侯友宜說，「台灣也要強化自我防衞能力，深化民主自由」！說來說去，還是要「倚美謀分裂」、「以武抗統」。

近年兩岸形勢、國際形勢、中美博弈發展很快，呈現出前所未有的重大變化和嚴峻局面。大陸通過軍事、政治、外交的壓力加快推動國家統一，「和統」與「武統」並重，所有措施都聚焦盡快實現統一，不容美台勾結，利用各種手段對抗統一，妄圖拖垮統一進程，令「台獨」分裂圖謀得逞。大陸強力統一的利劍高懸，隨時落下。故此可以判定，台灣今次大選的日子很不好過，各黨派參選人如何應對這個嚴峻危險之局要極之小心。他們若是亂來，惹怒了大陸，就會加快滅亡。