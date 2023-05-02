中國經濟復甦，市道暢旺，這情況在「五一黃金周」表露無遺。內地幾乎所有旅遊熱點都有人滿之患，部分酒店比平時升價數倍，仍然是一房難求。新冠疫情加上俄烏戰爭，使世界上多個國家陷於困境，不少居民食不果腹。別處陰霾滿布，這邊卻風光獨好，「黃金周」開始之後，很多經濟學家都認為，今年中國經濟增長的預測，須再次上調。

「五一」假期有大量內地遊客到訪香港，但不少是乘興而來、敗興而歸，比較中港兩地，好些遊客覺得香港還不如上海、北京。日前，有年輕夫婦來我家探訪，他倆剛到京滬一遊，談到旅途見聞，講得眉飛色舞。二人早年都是「黃絲」，對中國內地不見得特別有好感，經過3年新冠疫情之後，近日再次踏足神州，兩口子竟然跟我說，覺得上海比香港好10倍，他們已深深愛上了這個城市。

筆者3年前到訪過上海，跟香港比較，即使滬勝港未必能超過10倍，但維港兩岸的光芒，確實已再難超越黃浦灘。內地與香港此長彼消，港人再不思進取，早晚會被淘汰。

年輕夫婦跟我講一個例子，說他倆遊北京時，無意中碰上一個花燈展覽，便入內一走。但見滿園花燈五花八門、精巧細緻，二人年紀輕、腳力雄健，卻逛了3個多小時，仍未能看遍。兩口子一邊請我欣賞照片，一邊說：「看過這個檔次的展覽，誰還會有興趣看香港維園的花燈展。」

內地的新建設、新展覽，不少都是既華美又先進，極具大國氣魄，香港是愈來愈比不上人家。硬體不如人，軟件也是逐漸被趕上，香港餐廳的食物品質和服務態度，似乎都比早年退步，美食天堂的招牌一天比一天失色，長此下去，香港前景堪虞。