南韓總統尹錫悅訪美，表演了英語演講又引吭高歌，與其說是國事訪問，不如說是中學生天才表演。數到最不自量力一環，莫過於與哈佛大學教授奈伊對談，因情況好比中學生遇上了大學教授。

奈伊曾著書探討「美國世紀的終結」，提到「如果有人認為美國將永遠保持主宰世界的絕對優勢，那就大違常識和歷史」。奈伊看着眼前這個為搭上舔美尾班車，不惜媚日的泡菜總統，不曉得會有何感想。尤其韓美共同發表《華盛頓宣言》，有人似乎覺得美國真的會跟其共享核武。坦白說，那只不過形如一紙婚約，只為束綁南韓投向美國懷抱。尹錫悅做慣檢察官，迷信契約精神，卻不知在老美眼中，有人只是得知被任意監聽後，還要和顏悅色唱歌、朗誦的契弟。

正如南韓傳媒狠批，美國警告南韓晶片企業不可進佔美光科技被北京制裁後，吐出來的市場空缺，對於南韓經濟主權遭侵犯，尹錫悅政府不敢對美國人說不，以為那真是美國的大批，泡菜只配歌聲讚頌「American Pie」，卻絕不可觸碰。泡菜總統如此自賤自矮，不如乾脆視華盛頓為南韓商務部好了。

奈伊在上述著作指出「如果有所謂的美國霸權，它就是始於1945年，因第二次世界大戰的結果，美國具有將近一半的全球經濟，而止於1970年，美國佔世界經濟比率跌回到戰前的水平，只有全球經濟的四分之一。」泡菜總統現在才來托美國大腳，步伐落後了半世紀。

有黃絲KOL至今仍「翻叮」尹錫悅去年以放假為由拒見竄訪台灣的美國政棍佩洛西，指這是為向中國示好。惟本欄晨早批了泡菜總統只是受到老美指示，作出每當反華牌打得過熱時便要冷卻的操作，尹氏今已肉麻得把心迹唱出來了，這還看不懂啊？