俄烏戰事持續超過14個月，至今仍然膠着，眾所周知，烏克蘭可以支持到依家，全賴美國及歐盟等不斷供應炮彈、坦克等武器，當然還有數以百億美元計嘅援助金。呢，德國《圖片報》日前報道，逾千名烏克蘭特種部隊成員，目前喺德國聯邦國防軍十數個基地受訓，準備參與反攻。佢哋學習城鎮作戰、戰場急救以及操作重型武器，包括豹2主戰坦克及PzH2000自走榴彈炮等。這不是臨急抱佛腳嗎？

《孫子兵法‧始計篇》指出：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」不正正是如此嗎？戰爭，係關係到多少人生死和國家存亡嘅大問題，不能不慎重對待。對於俄烏戰事，老朽一直認為烏克蘭總統澤連斯基無能，一味伸手向美國及西方國家要求更多支援，做其「丐幫幫主」而自得其樂，而基於長貧難顧及各國都有自己難唸的經，未必能無了期的供應武器和援助金，是以老朽覺得戲子總統仍然昧於形勢，只會輸得更難睇！

呢，又估佢唔到喎，澤連斯基忽然想做一個悲壯嘅愛國烈士！佢喺日前播出嘅一個訪問中表示，如果首都基輔喺戰事初期失守及俄軍攻入總統府，佢將與幕僚力戰殉國而不會成為俘虜，並指淪為俘虜係恥辱。澤氏透露，當時美國提出安排飛機讓佢離開基輔，但佢拒絕云云。戲子總統果然好戲，眼前烏克蘭滿目瘡痍，國民變難民流離失所，有道是「慷慨赴死易，從容就義難」，依家佢就擺出一副力戰殉國嘅形象！唉！佢完全冇掌握大勢嘅能力，只知伸手乞求，只想做「愛國英雄」。梁啟超說過，愛國或憂國，人人有權；用之不得其當，雖善言亦足以誤天下。旨哉斯言！此時此刻，真愛國不是應該聽中國嘅勸和促談嗎？