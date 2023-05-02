一般而言，舉行軍事演習的最大目的在於訓練士兵，透過模擬實戰來提升軍隊的作戰能力。但對於一些頻密發動戰爭的國家而言，例如美國，舉行軍演更多的是為了展示實力、威懾別國，或是拓展外交、加強同盟關係。於是，由美國主導的聯合軍演大多聚焦在「演」字之上，能否提升同盟國軍隊實力等不過次要，最重要是聲勢要浩大，參演部隊要多，演練內容要豐富，方能「演」出味道來。

近日，美國與菲律賓便展開歷來最大規模的「肩並肩」聯合軍演，合共參演人數超過1.7萬人，更出動F35B隱形戰機、M142高機動多管火箭系統（HIMARS）等先進軍備，其聲勢之浩大，令反華媒體群情洶湧，甚麼「中國正瑟瑟發抖」等言論此起彼落，彷彿南海正要變天！

不過，俗話說得好︰「之前有多囂張，現在打臉就有多痛！」作為重頭戲，濱海實彈聯合演習上周三在菲律賓呂宋島對出海域舉行，菲總統小馬可斯及美國駐菲大使羅美凱更親臨參觀。菲媒報道，按原定計劃，在無人機收集數據後，美國陸軍本應以HIMARS火箭將靶艦擊沉，殊不知竟老貓燒鬚，首輪6枚火箭盡數落空；演練部隊其後動用多款榴彈炮，又出動武裝直升機、戰機等連續攻擊，最終才由美軍F35B戰機以激光制導導彈將靶艦擊沉。

事後，美菲兩軍發言人「死撐」HIMARS未能擊沉靶艦在意料之內，又指用岸基火力攻擊船隻本就困難，加上靶艦無法定錨，而是隨水漂流，才無法鎖定。誠然，HIMARS並非反艦武器，其威名源於靈活性高、攔截困難且威力大，一般用於針對敵方據點、武器庫等高價值且固定的目標，但把HIMARS用作反艦武器並非不可能，其使用的火箭彈可攜帶有導引彈頭，縱不能擊沉，理應能擊中移動緩慢的目標。更何況，多年來一直有傳言指美軍正改良HIMARS，讓其擁有反艦能力，若無一定程度上的信心，又怎會把HIMARS加入反艦演練當中？

更重要的是，在首輪6枚HIMARS火箭射失後，美菲兩軍參演部隊的應對可謂雜亂無章，予人觀感是企圖憑一輪狂轟猛炸挽回顏面。須知道，軍演的開支無比巨大，尤以實彈環節最為「燒錢」，即便是美國，亦不太可能擬定出這種既無表面威勢，也不切實際的演練計劃。而該艘靶艦的真身，是在二戰時期建造、先後在美軍及菲軍服役逾70年、早於兩年前退役的班詩蘭號護衞艦；與其說擊沉它困難，不如說怎樣讓它浮起更困難！

倘若是在實戰中，兩軍要不惜一切代價來阻止敵艦靠近，倒也說得通，畢竟戰場上充滿各種不確定性，必要時拿起鐵剷當劍耍不足為奇。雖說軍演是盡可能貼近實戰，但考慮到軍演的根本目的，加上菲總統親臨，打出氣勢顯然更加重要。所以說，HIMARS火箭射失顯然是場意外，恰巧自暴其短。