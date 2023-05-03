正論：移民潮下稅收減　政府開支須節省

又到報稅的季節，市民很快就會收到「綠色炸彈」。稅務局昨日發出約240萬份個人報稅表，比2022至23年度減少逾30萬份，且呈連年下跌之勢，反映本港納稅人數「大縮水」。儘管港府不會承認，但大家心知肚明，當中最大原因是絡繹不絕的移民潮。納稅人紛紛移民，港府稅收隨之大減，惟開支不減反增，不僅毫無存在價值的「政治花瓶」年年燒錢，填海造島猶如財政黑洞，編外職位更是愈開愈濫。不敢開源，不願節流，這豈是負責任政府所為？

稅務局公布，2022至23年度的整體稅收為3,602億元，較2021至22年度整體稅收3,785億元，減少183億元、即約5%。至於發出的個人報稅表數量，少於2022至23年度的273萬份，同時比2021至22年度的287萬份再減少。儘管局長強調，2019年開始有稅項寬減優惠，令部分市民跌出稅網，但這個理由顯然不足以解釋一切，不言自明的原因是移民潮方興未艾，直接影響稅收。事實上，移民潮令本港納稅人數「大縮水」，同時令劈價沽盤湧現，入市需求卻減少，導致樓市跌跌不休，直接影響賣地及印花稅等收入，堪稱一損俱損。

香港人移民有很多原因，港府無計可施，「搶人才」又未見成效，財政收入卻愈來愈萎縮，加上出現千億財赤，財政儲備跌至只夠政府12個月開支的低水平，在在敲響了「乾塘」的警鐘。港府一味指望未來經濟好轉改善稅收，並且倚賴發債度日，但這些根本不是長遠之計。高官近日放風，有意開闢新稅和加重賦稅，但以疫後百廢待興的情況下，任何加重納稅人負擔的做法都不是適合做法。何況港產官僚毫無魄力，遇事避難已成慣例，開闢新稅阻力極大，若非中央旨意「硬任務」，他們肯定不願往高難度挑戰。

既然開源無力，港府可以做到及必須去做的便是節流。想當年，時任財政司司長梁錦松有鑑於港府出現財赤，不得不手起刀落，公務員「減薪又減人」，盡量削減開支。現時財赤比當年更嚴重，卻未見陳茂波有任何縮減政府開支的行動，反而繼續大花筒，繼續將公帑掉落海，堪稱咄咄怪事。

這樣說絕非無的放矢。公務員在疫情之下不僅繼續加薪，編外職位更是愈開愈多，很多時候一開十多年變成「永續」。現時公務員隊伍達到逾17萬之眾，卻連分內事也做不好，必須增設更多編外職位，個個高薪厚祿，卻不用交代績效，叫納稅人情何以堪？早前文化體育及旅遊局提出保留3個編外職位，以持續監察和協助西九文化區計劃推行，以及「幫局長睇文件」，當中有職位2008年已經設立，至今15年，反映疊床架屋的冰山一角。究竟是局長太忙，連睇文件時間也沒有；抑或是公務員太廢，必須增設更多人手；甚至是政府太多錢，怎麼花也不心痛，難道不需要交代和檢討？

最令納稅人意難平的是，像平機會一類「政治花瓶」，每年開支數以億元計，卻毫無政績可言。審計署前陣子踢爆平機會處理部分投訴效率欠奉，有個案拖延逾1,000日之久，簡直聳人聽聞。更不可理喻的是，平機會連採購會議桌也是不貴不買，有2萬餘元的不要，偏要買9萬多元。更不必說，歷屆平機會主席皆醜聞纏身，不是亂花公帑瘋狂外遊，就是用人唯親肥上瘦下，而且自2000年起，國家人權機構全球聯盟一直把平機會的工作評為C級，堪稱又貴又廢。港府與其大手筆資助一無是處的政治花瓶，既無助提升香港國際形象，還一直燒錢猶如無底深潭，倒不如一刀切「摺埋」省錢更實際。

至於預算造價達6,000億元「明日大嶼」，一直被質疑為「大白象」工程。有關注團體調查發現，世界知名的人工島嶼發展，都是以爛尾收場，香港能否例外，無人說得準。尤其本港大型基建例必嚴重延誤和超支，而另一拓土建屋大計「北部都會區」同樣整裝待發，香港由財力到人力是否足以兼顧兩個巨型項目同時上馬，不能不令人疑問。

說來實在唏噓。經過黑暴和疫情連番打擊，香港元氣大傷，本來融入國家發展大局，可以為社會和經濟帶來新氣象，可惜港產官僚對此光說不練，未見積極。從五一訪港內地旅客對香港失望之情溢於言表，已可反映香港的競爭優勢所餘無幾。港府還一味「洗腳唔抹腳」，拒絕縮減開支之餘，還熱衷充當大花筒，這樣的「老好日子」還能持續多久，思之令人惴惴不安。