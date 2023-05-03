世界視線：中美博弈大變局　多極世界勝單極

國家主席習近平早前會見法國總統馬克龍，提出世界在走向深刻的改變；馬克龍在回國途中向記者回應法國要走向戰略自主，在中美之外建立第三極。最近巴西總統盧拉訪華時，則聲言支持多極世界及去美元化，而他心目中的多極世界不單止是中、美及歐盟，也包括中國之外其餘4個金磚國家，以及更多國家。

今天還在美國帶領下包括G7、歐盟的西方世界，嘔心瀝血要維繫「基於規則的國際秩序」，正是因為美國對世界的主導權，遭到中國和平崛起帶來前所未有的極大挑戰。

美國民主、共和兩黨的共識，就是要打壓中國的崛起，以及其可導致的國際政治多極化，削弱美國過去長期的全球支配權及既得利益。這個打擊策略在2015年由羅伯特‧布萊克威爾（Robert D. Blackwill）所釐定，他曾在1983至1985年、1987至2001年任哈佛大學的甘迺迪政府學院副院長，也是美國政府內部提供外交政策意見的重要人物。布萊克威爾的策略分三個項目，一是美國政府要與盟友建立共同優惠的商業協議以排斥中國，當時的理解是CPTPP（跨太平洋夥伴全面及進步協定）；另外是建立盟友共同的國度，對中國封鎖高科技以加強政治經濟實力，削弱中國的戰略能力；最後是在中國周邊建立軍事實力。

特朗普在任時雖然努力禁止向中國交流高科技，打壓中國科技公司如華為的發展，及推行對中國商品徵高關稅，也向台擴大售武打台灣牌，但2017年他決定退出CPTPP，更強調美國優先，反而更孤立了美國及打擊了美國的領導地位。

特朗普時期未能全面完成的，拜登團隊上任後更積極推展。不過，俄烏戰爭就表現出俄羅斯帶頭挑戰美國及其盟友的軍事威脅和經濟霸凌；「全球南方」國家在聯合國拒絕制裁俄羅斯的表現，說明除了西方北約及歐盟成員國以外，其他國家並不支持美國及其盟友，也更希望世界政治走向多極化，遠離美國霸權主義的單極化行徑。在經濟實力方面，亞投行已取替了世界銀行的地位，而美國國會近年已拒絕注資世銀，使其失去活力。

如今聯合國成員國醞釀安理會要走向後五常及後西方控制局面，例如經濟急速發展的世界人口第一大國印度、南美洲最大經濟體巴西，甚至印尼等都愈來愈舉足輕重，它們可能比日本及德國更有發展潛力，亦要在安理會爭取常任理事國的席位。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻