怎樣理解當前台海形勢？

美國肯定是針對中國，一直想借台灣問題來引發與中國的戰爭，以此來打掉中國的復興機會。但目前是缺乏足夠條件，美國也不願兩個戰場同時作戰，因而必然等待烏克蘭戰後，也有待各方部署完成，今天是不會開戰的。

美國開戰也必然採代理人的戰爭，就如烏克蘭戰爭一樣，不是全面與中國開戰，而是用台灣一如烏克蘭作為戰場，來消滅、消耗中國的軍力、財力。這可避免戰爭蔓延至美國勢力的其他地方，也防核武衝突。最大損失的是台灣，美國付出的只是支援的力量，和代理人的人命軍力。可台灣還未如烏克蘭，後者從2014年整軍開始，要在8年之後才開戰。吸收烏克蘭的經驗，美國在台灣若現在即加緊部署，不需8年便可啟戰端；甚至為防範中國加快應對，三、五年可能便是安排完成可以開戰的時限。

美國的部署，在台灣內部是訓練台灣軍隊，廣儲軍火（也不需要太先進的武器，烏克蘭戰爭證明還是傳統火力足夠，但為了防守，卻需嚴密地採堡壘化），政治上加強文宣洗腦。美國在台灣也不會完全依賴當地居民，仍可用烏克蘭模式，大量使用僱傭兵，聘用海外台灣人、叛國的大陸居民、海內外的亞裔，包括龐大的在台外籍勞工，後者可在戰爭前夕大量來台充當僱傭兵，替代台灣本土部分不願作戰的軍隊。用僱傭兵的形式，一時可動員一、二十萬人，美國是用美元來轉化為沒有血緣地緣顧慮牽連的外籍軍團。只要美國與民進黨牢牢地控制政權和軍隊的指揮權，即使台灣民眾不願意與大陸作戰，政權加僱傭兵，便可由美國財政支持，與北京開戰，戰爭的時間便可提早。

在外，美國推行的是AUKUS+，即美英澳三方聯盟加上其他，其他便是日本、南韓（至少在2027年尹錫悅換屆之前）和菲律賓，再加上把歐洲的北約部分軍力東引，可是能依靠的只是澳洲和駐在東亞的美軍，但用僱傭兵模式，不需要動用正規軍（特種部隊除外），美國也不會用航母對抗。更有效的武器，便是與澳洲合作生產（但在生產前美國便可租借給澳），和派駐日、韓美軍基地的核潛艇，此所以在近月急忙部署。

美國的方法還是引中國出兵，用烏克蘭模式來對華設陷阱。但在烏克蘭戰後，中國不會有比俄羅斯更佳的策略嗎？