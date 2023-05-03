今後大陸對台工作方針要作重大調整，要上新台階，即在和台灣朝野交往時，要把商談統一問題擺在首位，要成為兩岸和平關係發展的先決條件。

不談統一，兩岸和平沒有意義；不談統一，所謂「和平」會成為祖國統一的障礙，會成為「台獨」的保護傘，會令兩岸永遠處於分離分裂狀況；兩岸不談統一，更會令美國一直有插手台灣問題的借口，一直會有支持各種「明獨」、「暗獨」的理由。因此，大陸要「反獨促統」，就必須把工作方針盡快調整到台灣方面，必須盡快「談統」，不容再拖，不容再以甚麼「加強溝通」、「和平交流」等糊弄世人。

那麼，怎樣才能促使台灣方面盡快「談統」呢？眼下最好的時機，就是大陸要直接介入台灣2024年大選，讓主張「談統」的力量形成壓力，要以「談統」左右大選結果，讓主張統一的人上台執政，並盡快展開兩岸統一談判。這種「單刀直入」的做法，要由中央政府正式昭告天下，明確表示大陸只支持「支持祖國統一」的台灣政團、個人成為中國台灣地區的領導人和組成執政當局。昭告天下，在今次大選之前，無論甚麼黨派和個人過往對「統」、「獨」問題持甚麼態度和做法都不重要，只要今後願意「談統一」，大陸一概歡迎。

與此同時，大陸還要在「文告」中明確「反對台獨分裂勢力」的立場，明確相關打擊措施，要警告「台獨」勢力，不得在大選中鼓吹煽動「台獨」和分裂主張；警告他們，中國的《反分裂國家法》和《國家安全法》，對中國台灣地區有不容置疑的司法管轄權，無論是在台灣地區和大陸，干犯《反分裂國家法》和《國家安全法》的人都將受到法律懲處。

同時還要重申：「台獨意味戰爭」，若主張「台獨」勢力選舉上台，只會令戰爭更貼近。台灣的命運，台灣同胞要不可推卸地負起責任，選甚麼人上台，是「統」是「獨」，要戰爭還是和平，自己「執生」！