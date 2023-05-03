數年前本欄提出過一個說法，看似怪論，其實有深意存焉。我勸香港人不要「哈日」成風，更不應該將日本視作「家鄉」，隔三差五便往扶桑國跑。近30年日本國勢日衰，乃是失運之地，只有失運之人，才愛拚命向失運的地方鑽。每年有百萬計的港人到訪東瀛，去得多了，說不定就會沾上晦氣，連帶香港也要「行衰運」。

我發表上述看法，是早在2019年以前，當時的香港歌舞昇平，很多生意人日進斗金，真可謂「肥到襪都着唔落」。然而2019年一場反修例風波，加上往後新冠疫情進襲，幾年下來，香港運道盛極而衰，退敗速度之快，在三、四年前，是任何人都無法想像的。至於維港兩岸要到甚麼時候才能重現光彩？我常半開玩笑地說，得先看香港人何時醒悟過來，不再「戀日」，不再替此地引來晦氣，到其時才有希望。

不過，筆者今趟撰文，勸喻的對象主要不是香港人，而是南韓人，尤其是南韓總統尹錫悅。香港在3年前衰運降臨，如今已踏入等待復甦期，但南韓則不同，在尹錫悅帶領下，國家正開始向日本靠攏，跟中國漸行漸遠，首爾政府此舉無異於親小遠賢，弄不好，更會沾染上東瀛敗落之風。今年3月，尹錫悅出訪東京，以堂堂總統之尊，卻有向日本國旗行鞠躬禮之嫌，這種做法若然屬實，未免太有辱國體。此後，尹錫悅仍然致力於拉近韓日兩國的關係，此君不停親日，儼然是碰上華蓋星不懂趨避，還要大張旗鼓延引入室，人之愚者，莫此為甚！

南韓經濟倚仗貿易支撐，如今卻接連14個月出現貿易逆差，半導體的出口更是疲不能興。看來該國敗象已呈，若不火速補救，恐怕會步香港後塵。