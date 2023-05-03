美國抗中鷹派大將，特朗普時期的前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton），在出席台灣獨派團體活動發表演說時，認為烏克蘭對抗強鄰是最好的模範，台灣應跟隨美國腳步，大幅增加軍事預算，並且要培養全民戰鬥意志來對抗大陸。

這已經是第N個要把台灣變成烏克蘭的外國政客了！烏克蘭到底算是甚麼樣的模範呢？俄烏開戰以來，烏克蘭超過四分之一的人口流亡海外，八分之一的領土淪陷，戰爭直接造成的死傷數十萬，數百萬人生活陷於困頓，餘下的也朝不保夕，有形無形的財產損失不計其數，生活要恢復戰前的水準遙遙無期，恐怕要數個世代的時間才辦得到。

請問，這到底有甚麼好值得效法的？

而烏克蘭土地面積將近台灣的17倍，人口將近兩倍，無論是戰略縱深或抗擊能力都遠高於台灣，更別說早從2014年俄烏克里米亞衝突起，烏克蘭軍隊就積極備戰並培養戰鬥意志，單論實戰經驗都強於數十年沒有經歷過戰爭的台灣軍隊。結果是在美國以及其西方盟友的大力援助下，依然呈現目前的慘況。台灣孤懸海上，戰事一旦開打，有甚麼辦法能像烏克蘭一樣獲得源源不絕的支援？無辜被捲入戰爭的老百姓，又將往哪兒逃命呢？

博爾頓之流的落魄失意政客，最近絡繹不絕到台灣，美其名是支持台灣對抗大陸，事實上只是利用自己的殘餘價值興風作浪，目的在攫取自己的利益，否則這些人當權時都無法實質幫助台灣，現在下野失勢了，又豈能真正發揮甚麼影響力？

台灣只要發生戰爭，數十年建設進步的成果，必將化為烏有，烏克蘭的教訓，就是兩岸間的最壞模範，值得兩岸人民深思。