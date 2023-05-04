在實現國家統一的要求和大勢所趨之下，兩岸關係和平發展也好，兩岸形勢嚴峻、台灣當局「倚美謀獨」加快步伐也好，對中南海的戰略決策和部署而言，兩岸商談統一已經不容再拖，和平統一談不成就只能轉為武力統一，並在一個戰略框架中「一氣呵成」。

大陸的實力、準備、國際環境都已俱備，隨時要求台灣商談統一的條件，當然美台是永遠不想商談統一的，他們要的是兩岸永保分裂現狀或乾脆「台獨」。在大陸「和統方針」為主，不斷強調將以最大的誠意、盡最大的努力推動和平統一面前，台灣反對統一的一個藉口是：「台灣社會統一的條件還不俱備，現在商談統一只有反效果。」台灣還不斷忽悠大陸，要創造統一條件，就要多多向台灣「贈送經貿大禮」，就要多讓台灣享受「和平統一紅利」。

大陸方面，很長一段時間信了他們的這套鬼話，對經貿、交流合作台灣要甚麼給甚麼，毫不在乎作了蝕本買賣，台灣則收到大禮轉身竊笑——大陸真蠢或反誣大陸並不是真心對「台灣同胞好」、「不是兩岸一家親」、「不是血濃於水」，是「統戰陰謀」、是「想令台灣依賴大陸，吃掉台灣」，他們還洋洋自得，「這禮不收白不收」，「今後要更加反統」，「台灣只有愈反統，大陸才愈送大禮」。台灣當局得到紅利後，加緊「抗統謀獨」，猛向美國購買軍火，在這幾百億美元的外匯中，有多少來自大陸送上的紅利！多少大陸同胞的血汗錢！

照此下去，台灣自然永遠不會支持兩岸商談統一，只會令「台獨」分裂勢力和思潮更猖獗、更囂張。事到如今，阻斷之道只能是明年一月台灣「大選」、新領導人產生後，不論甚麼黨執政，大陸都要立刻向台灣提出商談國家統一，並限時作出回覆，若不回覆大陸，當視其為拒絕和統，立刻展開武統施壓和「困島」行動，並再喊話早日接受和統商談，且根據美國動向調整武統時間，隨時以雷霆萬鈞之力，速戰速決，一舉收復台灣。