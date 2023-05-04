美債違約問題懸而未決，民主共和兩黨繼續玩互相推莊遊戲。財長耶倫不下多次強調，倘若國會沒有在6月初之前提高債務上限，將無法履行政府職務，屆時政府部門停擺，連軍隊也無糧出。共和黨的麥卡錫就表明「責不在我」，他揚言已向拜登提出通過提高1.5萬億美債上限，但條件是華府必須削減每年預算，未來10年政府預算增長須控制在1%以內。惟拜登二話不說，斷然拒絕。美國慣了洗腳唔抹腳，拜登政府對烏克蘭還要無止境財政支持，當然不可能同意共和黨的條件。

不過，政府因為無錢運作而停擺，在美國史上見慣見熟，近期的有2018年特朗普政府、2013年奧巴馬政府、1995至96年克林頓政府。究其原因，同樣離不開兩黨相爭。克林頓時期起因於共和黨反對其提出的全民醫保計劃；奧巴馬也是大同小異，又是源於共和黨反對其醫保；特朗普則因民主黨反對其移民改革，拒讓財政預算通過。

如今歷史很有可能重演，但從過去歷次停擺可見，在政府關門後，兩黨迫於民意壓力，必須談判和妥協。雙方討價還價一輪，各取所需後便一切如常，可見公務員飯碗、民眾福祉、社會秩序等等，在政客眼中無關重要，重要的是攫取更多談判籌碼。

有指今次拜登之所以「大安旨意」，乃係認為一旦政府停擺，民意必然歸咎於共和黨，並且「睇死」對方在最後一刻必然讓步。問題是，明年便是總統大選，雙方黨爭更趨白熱化，而且金融系統空前不穩，美國第一共和銀行近日破產遭接管，成為當地第三間「爆雷」的大型銀行。何況全球去美元化漸成潮流，兩黨還拿美債當政治籌碼，進一步消耗國家信譽，一旦玩出「大頭佛」就喊都無謂了。