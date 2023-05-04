菲律賓的國策左右搖擺，在前總統杜特爾特任內，致力與華交好；小馬可斯執政之後，卻卯足勁向美國靠攏。菲國原本有5個美軍基地，如今打算再增4個，偌大一個國家，全給外國軍隊的基地包圍，箇中感受如何，只有躬受親嘗者才會知道。

馬尼拉政府時而站左，時而站右，這樣做對是不對，咱們姑且不論，但所謂「有頭髮誰想做瘌痢」。菲律賓國力不足，要在大國夾縫之間圖存，只能仰人鼻息，甚麼民族尊嚴，不過是奢侈的玩意。

南韓的國力跟菲律賓相比，雖然高出不止一個檔次，但畢竟只是中型國家，放諸國際舞台，要想安穩生存，誠非易事。南韓人的日子從來不好過，2010年，北韓政權一時興起，便下令向南韓屬地延坪島發動攻擊，事前無迹象，事後也沒解釋，人家愛打你就打你，教你莫奈之何。因此，南韓也只能在美國、中國、日本三強間不停游走，今天討好此國，明天討好彼國，然後換得一夕安寢。

弱國無外交，小邦生存難，如今更適逢世界百年未有之大變局，一個人想活得有尊嚴、有安全感，沒有比當一個大國國民更好的選擇。香港人、台灣人本來就很會投胎，能夠降生於當代中國。中國正大國崛起，實力一日勝於一日，香港回歸20多年來，從來沒有一天要為領土安全而煩惱。

台灣跟香港性質相近，寶島中人只要點頭，馬上就可以重歸祖國，得到世界上最強的庇蔭。台灣不比菲律賓和南韓強大，菲、韓猶如怒海扁舟，卻不容易找到靠岸的港灣，寶島人民則不同，老家早已建好最穩固的避風港，只要你願意，外面風雨再大，也與你無關。