日本內閣官房長官松野博一上周宣布，入境人士毋須再出示新冠疫苗接種證明或檢測無確診證明，比起原定本月8日新冠病毒傳染病分類下調至第5類時才放寬相關措施，提早足足逾一周。日本政府在外交政策上確有不足，內政表現卻有值得借鑑之處，或者應該準確點說，這是經濟政策呢。

只須到大阪心齋橋看看，名副其實的遊人如鯽，入夜後大街上所有食店門外均有十數人在排隊等入座，熱錢有如水銀瀉地，疫情前可輕易覓得座位的拉麵店如今也得排隊，堪稱旺到癲；就連街邊賣和牛粒的攤檔亦不例外，以圍欄隔開了排隊人龍，顧及其他道路使用者需要，為土瓜灣飲食業所望塵莫及。

日本政府觀光局上月公布今年3月訪日外國遊客逾181萬人次，恢復至疫情前同期的66%，1至3月的訪日遊客消費總額突破1萬億日圓，為2019年同期的88.1%。據日本政府《觀光立國推進基本計劃》顯示，未來3年的目標不是增加訪日遊客人數，而是着力提高人均消費額。要做到讓遊客當下就願意大破慳囊，除原有的「日本製」、「期間限定」商品外；日本政府早前增設「免稅QR Code」，讓遊客向商店出示就能免稅，代替把護照取出放回的諸多不便。惟這都只是外在工夫，日本店員不會對顧客黑口黑面，這才是真正的待客學問。誰會以為日本店家對着一班不會日語的中港遊客，會覺得是件賞心樂事？同樣是面對溝通困難，香港竟演變成街頭毆鬥，你是遊客會怎麼選擇？

值得一提的是，日本肯定也有老鼠，但連續多晚走在大阪大街小巷，想要像香港般輕易看到老鼠出沒也不容易。港官們與經常被揭發辦公時間偷懶的食環署防治蟲鼠組，不妨思考香港何以令旅客倒胃。