區議會癱瘓多時，各界都猜度政府下一步如何走，會否保留區議會選舉？政府日前終於公布區會架構大改革，強調過去走錯路，要撥亂反正，重新引入委任區議員，直選議席減至兩成，間選及直選都要先取得多個委員會的提名，所有區議員亦必須先通過資格審查，換言之，反對派難以越雷池半步。

有指區議會民主成分倒退到上世紀80年代港英時代，最初民選議員比例是更高的三分之一。高官一味以防止攬炒重現為擋箭牌，答非所問，面有窘色，這又何必呢？與其來個三不像改革，招人話柄，倒不如索性一了百了，不要浪費精力解決區議會問題，而是直接解決製造問題的區議會。

40多年歷史的區議會，先天就是政治花瓶，只有地區諮詢功能，口水多過茶，近年更淪為反中亂港的基地，政府出錢養肥反政府勢力，傻了這麼多年，難道還要傻下去？區議會是時候壽終正寢。以往一批政客挾選票左右政府，為反對而反對，所謂成功爭取設施，其實很多都是騎劫地區人士多年努力。朽木不可重生，區議會腐爛不堪，近年幾乎等於停擺，政府地區工作照樣運作，證明了沒有區議會，對社會不損分毫，而且少了爭拗聲，更加安靜。

有人質疑廢除區議會，失去諮詢意見功能，但難道之前政治掛帥的區會，民意有真的反映嗎？政府真要聆聽街坊心聲，有現成官方渠道，民政事務總署專責促進官民之間的溝通，各區亦設有民政事務處，新方案更安排民政專員擔任區會主席，足證官民溝通不需要中間人，只是廢官偏聽裝聾，才以政治花瓶區議會來粉飾，每年浪費數以億計公帑，倒不如用來津貼公公婆婆兩蚊搭車。長痛不如短痛，區會就像政治架構的盲腸，早切早着冇咁傷。