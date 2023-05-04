美國國家安全顧問沙利文在布魯金斯學會演講，提到「過去幾十年揭示了提供美國經濟領導地位的裂縫」，看似深刻檢討美國是如何走到今天這個地步，實際上承認了美國過去數十年錯誤的經濟政策為自己帶來苦果。

他說，美國過度依賴市場機制，導致嚴重的產業外移和產業斷鏈。嚴重傾向金融業，造成其他行業萎縮，更讓美國喪失了工業能力。特別是戰略資源嚴重匱乏，鋰、鈷、鎳甚麼都沒有，而全球80%的關鍵礦物處理落入中國手中。過去美國天真地期望藉由全球經濟一體化，可以令全球國家更負責、更開放，全球秩序將更和平，實際上這種結果並未出現。

可惜，沙利文儘管坦承美國缺乏公共投資與高度集中於金融服務產業，產生了裂縫，但他卻把美國的失敗，歸咎於中國大陸的「大規模補貼傳統產業，例如鋼鐵業和與未來關鍵行業，例如綠能、數位基礎設施和先進的生物技術等」，顯然還是沒有面對真正的原因。

事實是，早從上個世紀80年代開始，美國因為環保以及追求高利潤等因素，主動放棄了低利潤、勞力密集與高污染等產業，將這些美國人不屑甚至排斥的行業移往海外，利用其他國家的低薪與污染，創造了美國的高報酬榮景。所以，美國今日的裂縫，完全是一味向錢看的咎由自取，根本怨不得別人。

上個世紀美國便已遭受了日本的挑戰，當時美國是強制要求日本小弟自我閹割，才保住了霸主的地位，可中國不是美國小弟，不會和日本一樣自廢武功；美國如果沒有吸取教訓，想要單靠制裁與報復壓制中國，恐怕是把事情想得太簡單了。