繼南韓總統尹錫悅訪問美國後，呢頭尹錫悅剛走，席不暇暖，美國總統拜登又忙着於白宮與到訪嘅菲律賓總統小馬可斯舉行會談。小馬可斯周日抵達美國首都華盛頓，展開為期4天訪問，今日啟程返回菲律賓。佢係自2012年以來首位訪問華盛頓嘅菲總統，對上一位訪問當地嘅菲總統要數到已故嘅阿基諾三世。

小馬可斯於啟程前強調，菲方喺地區嘅角色很簡單，就係維持和平，唔鼓勵其他國家採取任何涉及菲律賓嘅挑釁行動，菲方不會讓此事發生，也不會允許菲律賓被當作任何軍事行動嘅中繼站。之不過，呢番咁有「平行時空」嘅話好快就變調，佢周一喺白宮橢圓形辦公室與拜登會面，就話「菲律賓正處於地緣政治形勢複雜嘅印太地區，區內局勢日漸緊張，因此必須與美國加強同盟關係」。

小馬可斯表面看起來，冇南韓總統咁有辱國格，不過，面對山姆大叔，腰背又怎會挺得直吖！事實上，菲律賓喺今年2月已經開放多4個軍事基地畀美軍使用。美國與菲律賓喺上周又完成咗歷來最大規模的「肩並肩」聯合軍演，合共超過1.7萬人參演。此外，美菲共同期待分別與日本及澳洲建立三方合作模式，擺明又係劍指中國！

當然，美國一向嘅麻鷹保護雞仔承諾不會少，拍晒心口保證菲律賓嘅平民船隻和航機，若喺太平洋或南海遭到軍事攻擊，美國將援引防禦條約協防菲律賓。小馬可斯其實唔叻得尹錫悅幾多，又係冇高瞻遠矚嘅眼光，佢真以為美國幫到佢？唔通佢睇唔到美國信用崩盤，全球爆「史詩級災難」？要發展經濟、發展5G網絡和基礎設施，你唔同中國搞好關係，卻一頭栽向美國懷抱，這不是無知少女信錯姑爺仔嗎？真係橋唔怕舊最緊要有人受！哈哈哈。