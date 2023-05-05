功夫茶：喪心病狂虐狗狗　香港有病天知否

人有善願，天必佑之；然則，虐狗邪惡，天必懲之？功夫茶堅信動物亦有權益，動物嘅命亦係命，都應該受保護及尊重，可惜香港呢個號稱國際大都會嘅文明城市，虐待動物嘅新聞層出不窮，而且手法極度喪心病狂，令人髮指！

呢嗱！有獸醫協會喺社交平台發文，指醫院接收一個個案，一隻9歲大嘅約瑟爹利狗狗疑被虐待，獸醫為其檢查時，驚見其頭骨明顯有凹陷，需即時進行手術。更駭人聽聞嘅係，獸醫喺手術期間，喺狗狗頭顱內取出多達18塊碎片，冇錯！你冇聽錯，係18塊！約瑟爹利不尋常嘅傷勢，令人懷疑係有人對狗狗施虐所致，協會於貼文不禁怒斥：「一隻細小嘅約瑟爹利，竟然要承受這般痛苦，到底施虐者於心何忍，做出如此殘忍行為！」獸醫協會指約瑟爹利嘅傷勢極之可疑，主人懷疑有人對狗狗施虐，已報案處理。

狗狗目前仍於深切治療病房，如今只望約瑟爹利大步檻過。執法人員表示，3日傍晚一名44歲鍾姓女子報案。消息稱，鍾女自2018年起將狗狗交畀住喺荃灣嘅母親和胞姊代為照顧，其母嘅男友亦不時喺上址留宿。4月30日，鍾女阿媽離港往泰國旅遊，今個月一號，鍾女嘅姐姐在下午約5時離家上班，出門前確認狗狗並無異樣，當時只有佢阿媽嘅男友獨留上址。惟翌日早上約8時，鍾女嘅姐姐放工回家，發現狗狗唔清醒兼受傷，於是帶佢到旺角嘅動物醫院接受治療，駭然發現狗狗頭部遭受重創。

功夫茶相信咁喪心病狂嘅虐狗行為，簡直唔係人嘅所為！其野蠻兇殘，可謂極度變態，人神共憤，天理不容！天網恢恢，疏而不漏，相信呢個虐狗狂徒點都走唔甩！

凶歲多暴，香港有病天知否？虐待動物手法層出不窮，網上流傳一段短片，一隻歲半阿拉斯加雪橇雄犬被置於鐵籠內，有人用雙手抓住佢雙耳，將其頭拉到籠邊，然後用籠頂活門拉下壓住犬隻頸部，鐵籠充當「狗頭鍘」！雪橇犬被壓至雙眼暴凸，擘大口哀叫，狀極痛苦，影片於此戛然結束。另有網上照片顯示，一名左手有紋身男子，以左手按着狗籠頂部活門，右手則緊握雪橇犬嘴部！直至3日凌晨約一時，執法人員接獲報案，懷疑有人虐畜。經初步調查，喺沙田拘捕一名22歲男子，涉嫌「殘酷對待動物」被帶署調查。

阿哥，喺香港講善待動物、尊重生命仲慘過對牛彈琴，皆因對牛彈琴，佢偶然都會搖下條尾！而對住虐畜狂徒，只會令人想起「弱者憤怒，抽刀向更弱者」嘅懦夫行為！一日虐待動物不止，「醜陋的香港人」必永隨之！