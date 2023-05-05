烏克蘭總統澤連斯基無異於引火自焚，近日竟然容許無人機奔襲俄羅斯首都克里姆林宮。從鏡頭所見，無人機在克宮上空被截擊摧毀，畫面震撼奪目，外人不知就裏，恐怕還會以為是在看荷里活電影。

事發時，俄羅斯總統普京不在克宮，故安然無恙。烏克蘭邊境距離莫斯科頗遠，兩架無人機越境後通行無阻，直飛至克宮頭頂才被擊落，俄軍空防缺失嚴重，於斯可見一斑。假如無人機上裝有導彈，在相隔數公里外便向目標發射，今日克宮的不少建築物恐怕已化為灰燼。俄羅斯號稱是世界第二大軍事強國，但全國政治、軍事的中心點，卻近乎是門戶洞開，真可謂咄咄怪事。

不過，澤連斯基妄圖飾演燕國太子丹，派出兩個機械荊軻，就以為可以刺殺「秦王」，此舉亦未免太天真，到頭來只會將烏克蘭置於更危險的境地。俄羅斯空防系統雖不十分精密，但爛船總有三斤釘，即使再不濟，也不至於讓區區兩架無人機就能成功擊殺國家元首。烏國如此莽撞，只會步歷史上的燕國後塵，刺秦不成，反倒加速滅亡。普京大抵跟秦王一樣，被對手徹底激怒了，近日俄羅斯已經發話，隨時會對烏國採取報復行動，劍鋒所指，包括澤連斯基本人。

是次行刺計劃失敗後，澤連斯基雖曾撇清關係，辯稱烏克蘭沒有派無人機襲擊克宮，可惜說了也是白說，普京不會相信，也不會原諒。俄羅斯報復之箭已搭在弦上，一旦射出，恐怕再難回頭。過去一年，澤連斯基不停央求中國相助，希望促成俄烏和談，近日此事已有了盼頭，北京初步願意充當和平使者，但如今一切努力，可能都會因為戲子總統的鹵莽而化為烏有。