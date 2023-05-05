近年突由統派轉成急獨派的聯電創辦人曹興誠，在台灣人公共事務會演講中，質疑：「共產黨說中華民國在1949年就已滅亡，如果還繼續使用，那豈不是穿着死人壽衣？但奇怪了，說我們滅亡了、又不准脫壽衣。」認為台灣早已獨立，沒有台灣問題，只有中國問題。

有趣的是，不久前這位老兄才為了證明自己與台灣共存亡的決心，特地開記者會昭告天下，放棄了新加坡公民的身份，重新領了中華民國的身份證。既然曹興誠認為繼續使用中華民國是穿着死人的壽衣，那他重領身份證的舉動，難道是急着想要領自己的死亡證明書嗎？

曹興誠的邏輯根本胡謅一通，他說共產黨說中華民國滅亡，又不准台灣脫去中華民國這件壽衣很奇怪；事實卻是共產黨根本鼓勵台灣人放棄中華民國，加入中華人民共和國！反倒是獨派們夢想中的台灣國，才真正是「國王的新衣」，不管獨派們對這件幻想中的衣服再怎麼沾沾自喜，實際上卻是在裸奔，因為台灣國在這個地球上根本沒人承認也不存在！

但說穿了，曹興誠雖說近年來動作頻頻，不斷展現自己的急獨意志，然而在真正獨派的眼中，此人只不過就是一個立場搖擺的跳樑小丑。他可以一下主張「統一公投」、「兩岸和平共處法」，積極促成兩岸統一；一下又宣揚「兩國論」反對九二共識，還號稱要捐30億台幣，平均每人1,000元來培養300萬「黑熊勇士」上戰場，早已成為人們茶餘飯後的笑柄而不自知。可嘆的是，就這麼一個顛三倒四的生意人，居然也能在台灣攪亂一池春水，還被民進黨當成活寶，無怪台灣的盤子之名四海遠播，敲竹槓者絡繹不絕啊！