「書成付與爐中火，了卻人間是與非」；可惜人間的是非，並不是放一把火就可以燒得乾乾淨淨！呢，俄烏戰爭，在促和路上風雲變色，又添多了無數障礙，俄羅斯總統辦公室日前稱，烏克蘭周二派出兩架無人機，試圖襲擊克里姆林宮及暗殺總統普京，但施襲前被軍方和安全部隊擊落，冇造成死傷。

俄方形容事件係經策劃嘅恐怖主義活動，保留採取反制措施嘅權利，這反制措施相信包括反報復；而首都莫斯科下周二將如常舉行戰爭勝利日閱兵。烏克蘭總統澤連斯基否認施襲，稱只為「自己的領土而戰」，又話會留待法庭去裁決普京嘅罪責。澤連斯基又認為事件或係俄方策劃，目的係找藉口對烏克蘭作大規模恐怖主義挑釁。

呢單「驚天大暗殺」睇怕仲有排發酵，反正令俄烏和談暫時畫上句號。俄軍周三出動26架伊朗製自殺式無人機空襲烏克蘭首都基輔及全國多個城市，其中21架被烏軍攔截擊落，之但係烏克蘭東南部城市第聶伯羅有政府建築物被擊中，中部克羅皮夫尼茨基則有石油設施受襲起火！

另一邊廂，澤連斯基於周三突然到訪芬蘭，佢將於赫爾辛基與芬蘭、挪威、冰島、丹麥和瑞典首腦會面，爭取佢哋提供軍事援助及支持烏國加入北約。據報，佢將會同德國總理見面，相信又係發揮其「丐幫幫主」本色，一伸手錢就繼續來！

呢，美國經濟深陷泥沼困境，但對「丐幫幫主」依然難捨難離，華府官員周二透露，美國將向烏克蘭提供新一輪價值3億美元嘅軍事援助！美國參謀長聯席會議主席米利接受媒體採訪時就擔心，俄烏之戰不太可能喺本年出現明確勝負。老朽倒擔心佢會否因美國經濟停擺而冇糧出！