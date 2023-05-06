娛圈單打：舊愛床技頂呱呱　影后回味叫媽媽

憑《寫我深情》榮膺奧斯卡影后、近年在《鐵甲奇俠》以「小辣椒」一角為年輕觀眾所熟悉的桂莉芙白德露，前陣子受訪，暢談男神舊愛的床技，講到出口仍然恨與前度畢彼特上床。不知她現任老公聽在耳裏，會否心有戚戚然？

桂莉芙先後同畢彼特及賓艾佛力兩大男神拍拖，後來下嫁Coldplay主音Chris Martin，結婚12年後離婚，直到2018年和電視劇製作人再婚，咁啱老公又係叫「阿畢」。今次受訪，影后百無禁忌，敢問敢答，對各個舊愛評頭品足，卻始終對那位畢佬評價最高，既形容他浪漫，又讚賞其接吻技巧高超，至今仍想同他上床。可見這對當年的金童玉女不僅讓外界回味，影后自己也是永誌難忘。

不過往事就真的只能回味。畢佬自經歷與安祖蓮娜祖莉極不愉快的婚姻後，似乎對所有女人都有了戒心，一直未有安定下來。雖然一度傳出跟另一前妻珍妮花安妮絲頓復合，但都是煲冇米粥。此後多番傳出緋聞，對象個個年輕貌美，可惜都是拍散拖。

講番桂莉芙，今年已經50歲，與前夫育有一女一子，身形依然纖瘦，可謂得天獨厚。這位影后一直不算是絕色美女，但有一股與別不同的氣質，原來她有歐洲人血統，一頭金髮，纖細骨架，難怪粗枝大葉的美國婆與她無法可比。

她1998年已贏得影后殊榮，此後一直是影圈搶手貨，近年更憑《鐵甲奇俠》、《復仇者聯盟》再度爆紅，連後生仔女都鍾意佢，誰知影后愈老，把口愈唔收。為了老婆性福着想，現任阿畢好應該同前任阿畢交流一下。