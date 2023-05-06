美國又求北京讓官員訪華，究竟葫蘆裏賣的是甚麼藥？國務卿布林肯再次表示，冀今年內獲重新安排訪華；美國駐華大使伯恩斯聲稱，美國已做好準備與中國對話，希望中方積極回應；美媒同樣放出風聲，指五角大樓正嘗試安排防長奧斯汀和中國國防部長李尚福下月於新加坡會面。連番打開口牌，老美顯然急了。

中美防長接近半年沒有通話，中方不接美方電話，就連拜登表明欲與國家主席習近平通話，也給北京晾在一旁，中美關係從未鬧得如此之僵，然而這除了怪美國自己，又能怪誰？布林肯原定2月出訪北京，但臨行前忽然炒作「氣球事件」，北京當然不可能像沒事人一般笑臉相迎。甚至乎，李尚福至今仍被美國制裁。顯而易見，美國經濟陷於衰退邊緣，中國持續拋售美債造成連鎖效應，全球最少有16國同樣正在減持，就算提高債務上限最終獲兩院通過，老美瘋狂發債還有沒有人肯買也成疑問。布林肯強調美國不會與中國脫鈎，將脫鈎形容為「錯誤概念」，但又不忘表明要管控競爭，說穿了，就是「公我贏，字你輸」，中國必須一切聽美國指揮，中國有義務打救美國經濟，但中國永遠不能超越美國。

當年美國也是用一紙「廣場協議」將日本打殘，永續霸權，然而中國不是日本，中國不可能任由美國予取予求。事實上，即使美國對中國打晶片戰、科技戰，也沒有將中國難倒，反而加速自主研發，減少對美國及其盟友的依賴。去年中國主要半導體設備製造商的收入和利潤都非常可觀，主因就是美國晶片製造商暫停在華業務，中國製造商則抓住機會填補空白。美國在經濟上不可能跟中國脫鈎，但中國對美國的依賴卻逐步減少，老美自言自語，中國也懶得回應。