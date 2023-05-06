俄羅斯媒體或許是安好心，特地提醒中國，台海一旦爆發戰爭，5個周邊國家可能乘勢而動，甚至會對華用武。這5個國家分別是日本、印度、越南、南韓和菲律賓，若然此說屬實，再加上或許會直接軍事支援台灣的美國、英國和澳洲，合共便是8個國家。難不成踏入21世紀，還要重演八國聯軍之役？

對於上述疑慮，筆者卻是態度樂觀，解放軍若然兵臨台灣，美國是否參戰，尚且有疑問，退一步說，哪怕中美兩國當真掄起刀槍，印度、越南、菲律賓等國也未必敢渾水摸魚，乘機侵佔中國領土。

今日俄羅斯正陷於戰爭，對手實際上是整個北約集團，這場仗委實不易打，但即便如是，卻不見得其他國家敢趁火打劫，嘗試奪回與俄國有爭議的領土。俄羅斯是軍事大國，即使東面戰線吃緊，也不代表無力應付西面戰線，任何國家想趁俄烏戰爭檢便宜，結果大多只會吃不了兜着走。哪怕俄軍當真騰不出手來馬上開闢新戰場，難道待俄烏戰爭結束，北極熊就不會向你討回新債、舊債嗎？

中國跟俄羅斯比較，軍事實力在伯仲之間，各國不敢覬覦俄國領土，我們的四鄰也未必敢窺視中國河山。螳螂與蟬相鬥，黃雀伏在後頭，或許可以取得大利，但中美兩國動起真格，卻像是大鵬與大雕之爭，即使再多黃雀站在旁邊，相信也沒誰敢上前，去啄上一口。除非台海混戰之後，美國有能力將解放軍徹底打垮，近百年現代化的努力全面報廢，中國一舉回到滿清時代，若然如此，八國聯軍當然可以再次進駐北京。然而歷史不會回頭，今日的美國也沒能力完勝中國，充其量不過是兩敗俱傷而已。