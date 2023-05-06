俄羅斯周三指控烏克蘭派無人機襲擊克里姆林宮、企圖刺殺總統普京嘅陰謀後，翌日斥美國指使烏國向俄方施襲。姑勿論是否美國指使，烏總統澤連斯基今後都要提心吊膽俄國以其人之道還治其人之身！開講都有話：精人出口，笨人出手！依家澤連斯基明顯係笨人！老朽以為佢一味伸手要錢要軍援叻啫，勢估唔到做笨人都唔執輸！

無人機夜襲克宮好戲在後頭！俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫喺社交媒體發文稱，恐襲事件讓莫斯科別無選擇，只能喺肉體上消滅澤連斯基及其黨羽！俄羅斯國家杜馬議長沃洛金也指控澤氏下令施襲，稱俄烏已不存在談判，呼籲使用任何必要武器毀滅基輔政權；用詞之嚴厲，頗有「打得一拳開，免得百拳來」的氣勢！究竟烏克蘭總統府是否又會受到無人機嘅夜襲？

自俄烏戰事以來，無人機經常出現喺吾人視線！呢，俄軍剛出動26架伊朗製自殺式無人機空襲烏克蘭首都基輔及全國多個城市，其中21架被烏軍攔截擊落，之但係烏克蘭東南部城市仍然有政府建築物被擊中，中部則有石油設施受襲起火，可見無人機起到一定的殺傷作用！無人機之所以喺全球局部戰爭中大放異彩，皆因它可執行偵察、攜彈攻擊和自殺式攻擊任務，殺人於不知不覺，成為步兵嘅噩夢！

伊朗和土耳其生產嘅無人機銷路都不錯，無人機大受歡迎，主因係「低成本、可消耗」，傳統戰機做唔到，全球最頂級嘅戰機單價可以係10億美元以上，而最好嘅無人機不過1,000多萬美元，更低嘅可以唔使5萬美元。有論者指出，無人機確係低技術戰爭中最經濟嘅選擇，一種低成本高效率嘅殺戮武器。試想想，荒野外太多墓碑刻上「此軍人死於無人機」，會是好事嗎？