黑暴期間，反政府人士建立及追捧所謂「黃色經濟圈」，將「政治先行」歪念以洗腦方式滲入市民生活。時至今日，一小撮死心不息的反政府人士，仍然持續以「軟對抗」手段擁護所謂「黃色」陣營，藉此擴大反政府陣營勢力，企圖延續「反中仇港」情緒及「港獨」意識。

《港區國安法》實施後，不少反對派違法分子被捕，反政府陣營聲勢大不如前，但是仍有不少亂港分子蠢蠢欲動，以各種形式傳播「反中仇港」思想，例如利用年輕人追捧的「市集」，售賣具抗爭意識物品，不但可以吸金，而且荼毒年輕人。

今年1月，執法部門於旺角一個「隱世市集」拘捕及起訴3名攤檔負責人，涉嫌製作及出售煽動「港獨」意識書籍，被告承認「作出煽動意圖作為罪」，分別被判囚5至10個月。裁判官判刑時強調，被告藉佳節人流吸引志同道合的人購買該書刊，「易死灰復燃」，對社會「埋下計時炸彈」。事件反映一小撮反政府人士仍然死心不息，欲延續反中仇港情緒，香港國安形勢仍存暗湧，黑暴再現並非無可能。

儘管有黑暴分子因於黃市集違法而被捕，但是一眾黃人希望借「光環」掠水、延續反中仇港情緒的行為未見收斂，必須即時反制，以遏止黑暴氣燄蔓延。

據悉，一個撐暴組織計劃於今年5月17日至7月16日再次舉辦市集；而另一個組織計劃於本月24至29日舉辦市集，該組織更刻意隱瞞身份，成功獲取大商場吸金機會，由此可見，黑暴分子從未放棄「黃色經濟圈」意識形態。

香港看似平靜，實則暗流湧動，潛藏的黑暴分子伺機作亂，最近有一些市集上售賣播獨的所謂文創產品，這表明黑暴分子賊心不死，還未放棄黃色經濟圈，仍然借所謂「黃色光環」獲取知名度及圖謀私利，並抹黑政府及宣揚港獨，荼毒年輕人，試圖挑起對政府的憎恨。

相關的場主、營運者、店員、文創產品作者可能觸犯《港區國安法》第23條的「煽動顛覆國家政權罪」，情節嚴重的，最高可處5年至10年監禁。另外，他們也可能觸犯「刑事罪行條例」第9、10條的「煽動意圖罪」，首次定罪的，可處一年監禁。

作為市民、商家，必須時刻警惕，切勿與違法分子為伍或扯上關係，莫因一時貪念，以售賣「港獨」、「黑暴」相關產品提高知名度，企圖靠攏「黃色經濟圈」賺一筆，最終只會有辱無榮，且要承擔法律責任，後果嚴重。

筆者呼籲公眾必須認清這些黃人的真面目，必須跟他們割席，不要盲目支持這些不法之徒，否則便是「搬起石頭砸自己的腳」。敦促執法部門加強監管，杜絕帶有「港獨」思想的產品在市面上出售，並把不法之徒繩之以法，彰顯法治公義，堅定維護香港的繁榮穩定。