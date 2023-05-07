功夫茶：播錯國歌互推莊　治本之道在何方

世上有些是是非非，之所以「審死官」，皆因公說公有理，婆說婆有理，媳婦出來大道理；此所以「清官難斷家務事」就係咁解！香港冰球協會就誤播國歌一事向港協暨奧委會提交報告後，不但未能釐清事件，反而爭議不斷，愈拗愈火爆！

呢！港協義務秘書長日前表示，根據早前與冰協嘅會面紀錄，冰協將USB提交主辦方時，並冇準備載有國歌檔案，與報告內容有所出入，對報告感失望，更批評冰協不斷作出失實指控。冰協主席於深夜回應，指領隊關婉儀未能將載有國歌嘅記憶棒交到主辦方負責人核實，係鐵一般事實；之但係港協義務秘書長一直以「高壓審犯」嘅態度處理事件，令關婉儀呢3個月內承受着巨大壓力，形容關已經盡力和配合，可是只換來一句毫無同理心嘅說話，「講咗當做咗」，實在令人遺憾。冰協主席認為，如港協有心了解整件事情，而非只依靠像60年代般嘅審犯恐嚇方式質問，深信關能疏理事件，唔會答到「一忽忽」！

相嗌唔好口，旁人置身事外也只有聽的份兒。港協尋日表示，對冰協「高壓審犯」之失實言論表示強烈反對和不滿，並重申不欲作口舌之爭。港協續指，冰協將港協義務秘書長與其輔警總監身份混為一談，將查詢扭曲為盤問，製造港協負面形象，令人遺憾。

誰是誰非，誰係「言信身正」？口同鼻拗，永遠難以拗出個明白。功夫茶倒想起宋朝王讜寫嘅一篇不足百字小品《口鼻眼眉爭辯》，一開筆就指口與鼻爭高下，口曰：「我談古今是非，爾何能居我上？」鼻曰：「飲食非我不能辨。」眼睛聽到鼻子認叻，心生不忿，嘴藐藐說：「我近鑑毫端，遠察天際，惟我當先！」眼睛自詡自己係「叻字第一號」，講到心花怒放，順便踩眉毛冇Q用，「爾有何功居我上？」眉毛亦非省油嘅燈，施施然承認自己冇乜實際用途，之不過，一張像樣嘅臉孔，豈能冇一對眉毛，反問：「若無眉，成何面目？」的而且確，畀人「剃眼眉」即係失威！當然，眉毛有其功用，當揮汗如雨，眉毛可以令汗水向兩側流淌，有保護雙眼之實用。

看官，睇到呢度，是否覺得呢場爭拗好無謂，甚至係一場鬧劇！港協和冰協各執一詞，其實想深一層都係好無謂！大家應喺自己崗位上努力做好本分，而非事後就播錯國歌互相推莊。呢嗱！港協副會長兼冰協榮譽會長尋日終就事件開腔，佢話希望大家回歸初心，討論如何堵塞誤播國歌漏洞，並會陸續約見冰協及運動員等不同持份者，「和和氣氣坐埋一齊」解決事件喎！口同鼻拗，拗到面紅耳熱又如何？正所謂：贏咗場交，輸咗個家，值得咩？阿爺都話「團結就是力量」，明唔明解吖？