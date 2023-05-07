世界視線：歐洲工業變喪屍　死亡路上苦掙扎

2007年之前，歐洲經濟一片好景，就以英國為例，去除通脹，人均GDP一直穩步上升，估計到2025年可增加50%；可惜經歷2008年金融海嘯，就出現倒退及停滯，再經過新冠疫情、俄烏戰爭及美國瘋狂加息，英國人購買力和2007年比較，幾乎沒有進展，其實整個西歐的情況都是這樣。

歐洲經濟的根本問題，可以先從歐洲的資源、勞動力發展及資本累積三方面看。撇開俄羅斯，歐洲國家人口不少，整體要維持高生產力，交換資源方面要依賴能源、食物及貴重金屬入口。

而歐洲在勞動力開發方面正出現問題，不單止整體人口在下降，人的質素提升也相當飽和，歐洲人口學歷及職業訓練水平高，甚至有外溢往美國的問題，不像美國還有不少人口質素較低的非洲裔及其他非白種族裔人士，可透過學術及專業訓練提高生產力。至於工作發揮方面，除了德國人均生產力不斷提升，經濟上可以負擔得起減工時，其他歐洲國家的工作人口正在縮減，加上壽命提高要儲蓄更多以供養老，維持高消費及其帶來的個人負債要償還，歐洲人是在非常努力工作，但這無助增加社會的生產力。

至於資本累積，歐洲是最早工業革命的地區，當然由於工業發達、殖民主義掠奪及大量高端貨品出口，累積了大量資金和社會財富。

結合上面三方面，要考慮歐洲的「全要素生產率」（Total factor productivity），即其整體經濟發展的策略和實力。在資金投放方面，歐洲近年的投資水平及資本的經濟動力不斷下降。問題發生在投資錯誤，2008年後，歐洲大量投資轉向房地產，房價躍升吸引更多資金，社會勞動力及資源也投放在這方面，結果是在新科技、研究發展投資不足，完全落後於大力在這方面發展及更具經濟規模的中、美兩國。中、美不單止高科技發展產出更大的生產力，也創造新行業模式及新經濟體系，例如互聯網、5G及6G發展。

歐洲如今的困局，是無法把傳統的生產工業的機器、物料、人力，轉為非物質的高科技研發生產方式。更可怕的是，這些龐大的傳統生產體系，慢慢變成落後的喪屍工業，更需要政府補貼以避免倒閉造成高失業，而銀行在政府推動下對傳統企業放款，也恐怕因企業虧損而變壞帳。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻