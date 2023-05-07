在撥亂反治今天的香港，討論政治問題，似乎吃力不討好。以本欄為例子，評論香港政治時，網上閱讀量跌為一萬多，但評論中國及國際大勢，卻可有二萬以上的閱讀量。也不止本欄如是，本版整體情況也差不多，應該不是讀者對香港政治感到疲累，在撥亂反治的初期，事實上是反應熱烈，為甚麼其後會變作冷淡？

一是中央政府推動改革，香港社會無以置啄。由於對中央政府的信任，變成奉行如儀。二是社會的氣氛沒有討論的誘因和空間。中央的改革是由上而下，諮詢的過程在香港社會以外，也缺透明度。或許中央以事態迫切，也或許黑暴之後中央對香港社會的信任下降。為免紛爭，以穩為上，改革的總方向是追求穩定。在新的體制以及推行體制的過程裏要排除爭議，便難免行政主導。

香港的「一國兩制」正處於後黑暴的重建階段，黑暴的威脅未去，中美矛盾惡化的陰影仍在，所以連五一遊行也要避免。以穩為主，諮詢與民眾參與便難免被暫時擱置，因而香港民眾對政治感到無力無奈，開始冷淡。這與英治時在中英談判前的政治冷淡不同，那時是政府故意抑制政治，鼓吹不理政治，只管賺錢，為的是保殖民政權安穩。民眾也以香港為借來的地方，移民外出的中轉站。現在的政治冷淡，卻是對中央和國家有高信任度，香港民心也大多認同香港，落地生根。政治移民和政治冷淡相信是暫時現象，還可有轉變的可能性。

關鍵是香港政治、經濟會怎樣變化。若追求新加坡式的政治穩定，首要條件是經濟發展，社會貧富不公減少。新加坡在李光耀成功後，即使多方控制選舉體制，仍讓不滿的民眾借反對黨對政權施壓。香港一是不能完全取消民主選舉制度；二是不能全以新移民取代香港老居民；三是香港還是自由開放，外來思想容易接觸，香港在外移民亦多，各種比較下，對特區政府會有巨大壓力，不能只取新加坡的政治求穩而不要經濟和社會的發展，即使政治求穩仍要面對經濟、社會、民生的壓力。

現時改革的制度，是否有利經濟、社會、民生？抑或是更遜於改革之前，或英治時期？這才是香港最大的政治考驗。

黑暴後民心思治，但治還要有適當的方法來保證長治。香港民眾還要談政治，集思廣益，也要與中央一起監督政府。