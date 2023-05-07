美媒透露，美國國防部正嘗試安排防長奧斯汀和中國國防部長李尚福下月在新加坡會面，屆時新加坡將舉行有「香格里拉對話」之稱的亞洲安全會議。這下就尷尬了，李尚福早在2018年擔任中央軍委裝備發展部部長時就被美國列入制裁名單，理由是中國從俄羅斯進口武器，而現在美國防長竟然要求和一個被制裁者會面，這不是自打嘴巴嗎？老美到底還要不要臉？

老美也許壓根兒就不要臉，否則不會一邊不擇手段打壓中國，一邊喋喋不休要求上門訪問。其實中方早就表明，美方來訪不是不可以，先拿出誠意再說，不能壞事做絕、好處佔盡。中國駐聯合國大使張軍日前更公開指出，當今世界面臨着嚴重的信任危機，某些國家在國際關係中經常當面一套、背後一套，把白紙黑字寫下的協議當作兒戲，為了一己私利拉幫結派，用盡一切手段在軍事和經濟等方面，拉攏打壓他國發展；並且還十分雙標，對國際權威視若無睹。某些國家之所以這樣做的原因，一來是看不得別人好的酸葡萄心理，二來是唯我獨尊的霸權心態以及高高在上的傲慢心理，還有就是只顧自身利益的狹隘態度。

儘管張軍沒有指明「某些國家」是哪些國家，但大家都心知肚明，如果老美還搞不清楚，那只能說明他們智商有問題。早前有俄羅斯媒體發表評論文章，將中國對待美國的外交政策稱為「幽靈式外交」，意指美國官員一直尋找各種機會與中國官員交流，而中方總是沒有回應。據說這個詞還是美國官員發明的，可見他們滿腹牢騷。但滿腹牢騷也沒有用，中方為何要實施「幽靈式外交」，難道老美心裏沒數？

胡蘿蔔加大棒是美國慣用手法，過去無往而不利，絕大多數國家都不敢反抗。但今時不同往日，這一招對中國顯然不好使。大國博弈演變到今天，中國已從被動轉為主動，美方想要極限競爭，中方奉陪到底，還不知誰才能笑到最後呢。早在數十年前，毛澤東就提出著名論斷：「不是東風壓倒西風，就是西風壓倒東風。我認為形勢的特點是東風壓倒西風。」如今回過頭來看，偉人確有先見之明。

奇就奇在，中國人已經沒有任何幻想，而老美似乎還在做夢，希望中國能像2008年那樣伸出援手，救美國經濟於水火之中。看來老美智商確實有問題。