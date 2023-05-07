金融與產經市場的複雜程度，跟人體可堪比擬。人體最健康的狀態就是不添加任何外力干預，你要是在門牙鑲上牙箍，或在手臂裝上支架，都是反映身體有缺陷，可以的話，應該盡快拆除，切忌習慣成自然，把它們當成身體的一部分。

以聯繫匯率為例，實施至今接近40年，優點固然有，但缺點也不少，譬如近期美國利率急升，因為港幣與美元掛鈎，所以香港的利率政策必須跟隨美國聯邦儲備銀行，即使不是步步緊貼，至少也不能南轅北轍。本地利率的操控權，便變相落入他人之手，如今即使想脫鈎也不容易。一個「支架」在臂上裝了幾十年，你已習慣倚賴它，再想卸下來，自然是十分困難。

所謂「一之為甚，其可再乎？」吸收聯匯教訓之後，但願港府切勿重蹈覆轍。在第3任特首主政期間，鑑於本地樓價升幅過急，故實施了一系列「辣招」，嘗試為樓市降溫。這些措施即使有效，如今也早已完成歷史任務，近日，就連國際貨幣基金組織（IMF）也忍不住開腔，建議特區政府應該分階段「撤辣」，若然樓市炒風不再，香港沒必要堅持採取措施壓抑市場。

本文執筆時，恰巧有技工到寒舍修理水渠，我隨意跟師傅攀談，問：「如今移民風潮熾盛，師傅你身邊有親友移居海外嗎？」答曰：「當然有，多的是，我的妹妹全家、堂兄全家都剛離港，他們把香港的房子賣了，一家人帶着幾百萬元現金，到外地開展新生活。」這就是香港現況，市場上買樓的人不多，賣樓的人卻不少，炒家幾乎已經絕迹。若要撤銷「辣招」，目前正是最佳時機，即使未必一下子全撤，最少也應接受IMF的建議，嘗試踏出第一步。