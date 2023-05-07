美國又加息！今次加息0.25厘，算是符合市場預期。但決定權根本在山姆大叔手上，是左手或右手，根本自己話事，正是球員又是佢，球證又是佢，其他國家卻被玩得頭昏腦脹，滙豐應聲加息，香港供樓一族百上加斤。

人們談美國霸權，容易聚焦在其軍事力量，一不合意就打，西部牛仔兵賊難分，向日、韓收保護費收到笑。然而不單止軍事上，經濟上也是橫行霸道，美元世界通行，全球超過九成外匯交易都有美元份兒，接近一半國際貿易以美元交收，美國人自己理財不善，經濟衰退，便出茅招打金融戰爭，發窮惡大印銀紙，搞亂全球經濟，多國瀕臨破產，無數生命吃不飽穿不暖；另一邊廂又用美國貨入侵各國，賺別人錢就開心，等到人家冒起，價廉物美，就千方百計打壓，國際貿易政治化，破壞遊戲規則，掌控貿易順差，最緊要自己條氣「順」。

牛仔不順氣便打殘別人，販賣大美國主義的超級英雄片令人反胃，片中一句「能力愈大，責任愈大」，出自美國人口中更加令人作嘔，最不負責任的國家，美國認第二，誰敢認第一？一句「擁有大殺傷力武器」便出兵，沒有足夠證據及違反國際法情況下，狂炸伊拉克成焦土，卻沒有發現所說武器，伊拉克的創傷至今還未撫平；撤兵阿富汗留下的爛攤，正被阿國人在痛罵着。

美國自知自己一舉一動都對全球經濟造成重大影響，但制訂金融及貨幣政策卻自私自利，你死你賤他獨活。香港成也聯匯，敗也聯匯。中國吃得苦頭多，交了很多學費但沒有白費，煉就真金不怕洪爐火，「中國製造」已成為家家戶戶不可或缺，中俄自強不息，漸有條件帶頭去美元化，建立新的國際結算機制，這一天將會來臨，到時美國自己加息加到安息吧！