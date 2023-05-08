功夫茶：舉報虐兒欠配套　老師社工點做好

兒童作為社會未來嘅棟樑，必須守護佢哋健康成長；而擁有一個快樂嘅童年，係小朋友健康成長嘅關鍵。有見及此，早喺2018年嘅時候，全球已經有71個國家立法通過強制舉報虐兒，以保護兒童不受虐待；但香港呢，至今仲喺草擬階段。雖則話港府聲言會爭取喺今年上半年向立法會提交條例草案，之不過社福界人士踢爆，就算有草案，港府都未準備好相關配套措施，就算草案極速通過，都未必起到實際作用喎。

是咁的：有政黨尋日舉行討論關於強制舉報虐兒嘅圓桌會議，邀請咗一班社福界人士出席。其中有與會者指出，政府唔單止要立法，同時亦要建立一套後續處理方式，等當局喺接獲舉報之後，可以迅速展開行動，拯救受害兒童。啱㗎！假如冇建立固定嘅方式或者機制，按照政府慣常做事方式，隨時喺接獲舉報之後，各個部門就開始「佢推畀我，我推畀你」，卸嚟卸去，永遠喺個案階段，受害兒童始終脫唔到苦海，令舉報機制形同虛設。

呢嗱！又有教育界人士建議，應該增加負責調查虐兒嘅專職執法人員。又啱啫！反正大賊又捉唔到，大毒梟捉到都會放生嘅，治安搞到一團糟，倒不如去捉吓啲虐兒嘅壞人，保護下一代，本港未來至少有啲希望啦。另一方面，該人士又建議要增加兒童住宿照顧服務嘅宿位，加強輔導支援服務；喺預防工作方面，當局亦可加強親職教育同埋訓練、增加家庭照顧嘅支援，例如兒童暫託服務等等，呢啲都不失為好建議。

講番嗰個強制舉報虐兒，查實業界對於點執行都有疑慮。話就話分咗做三級制，之但係就要舉報人自行判斷分級，無疑係將責任轉嫁畀舉報人。呢個做法唔單止容易造成混亂，仲有機會令到一啲嚴重個案遭忽視。舉例嚟講，打吓手掌算唔算虐兒呢？老一輩教師人人都帶住把鐵尺返工㗎啦，如果由老一輩去判斷，可能覺得冇問題㗎喎。

另一方面，由於係強制舉報，假如將分級交畀舉報人判斷，舉報人就會時時刻刻擔心自己會唔會誤判，會唔會變成「有殺錯冇放過」呢？畢竟對於舉報人而言，舉報錯咗，個責任點都比漏報嚟得輕啦。雖則「有殺錯冇放過」喺理論上冇太大問題，正所謂「真的假不了」，假如唔屬虐兒，始終會獲得清白嘅；問題係，當局又有冇咁多人手，去處理所有懷疑個案呢？最終又會唔會導致一啲真正被虐待嘅個案，未能及時獲得處理呢？

講到底，港府就算要將分級交畀舉報人去判斷，都好應該制訂一套有效嘅判斷方法，畀舉報人有法可循。舉例嚟講，可以建立一套評級系統，透過心理測驗、問卷等方式，按分數去劃分，咁成個強制舉報機制，先有可能行之有效㗎嘛！