在珠海學院一帶一路碩士課程的學生中，不少是從事跨境電商的，特別是面向東南亞市場的電商，反映出內地電商發展迅猛勢頭正在外溢海外。

東南亞近年成為中國最大外貿夥伴，也是鄰近國家，血緣地緣關係密切，來往交通方便，經濟、社會各方面正在迅速成長，市場擴張但競爭並不劇烈，發展空間巨大。東南亞11國語言文化和經濟政治體制都不相同，法制亦不止普通法，各自的交通也並不十分方便，外資特別是歐美大企業不易進入，中國的中小企業和創業者有頗多機會。而在中國企業背後，還有中國龐大的電商平台與企業集團可作支援，包括技術與資金。倚賴國內的電商平台和物流體系，中國電商到東南亞有着國內和當地生產網絡的支持，只要打破各地市場的文化與體制隔閡，便可大有發展可能。

中國的電商在東南亞已取代了原來歐美電商（eBay、亞馬遜等），新加坡的Shopee（蝦皮）亦面對來自中國的Lazada（2016年阿里巴巴收購）和TikTok的競爭。更重要的是，傳統的電商市集模式開始為社會媒體的互動式電商所替代，購物變成社會媒體與個人、群體互動生活的一個環節，但不再是逛商場式的選購，KOL的視頻帶貨銷售開始顛覆購物形態。而TikTok的發展，在東南亞急速擴張，競爭壓力直逼蝦皮等市場的原來領導者。

由於技術與商業模式的發展，傳統的電商模式沒落，新的互動模式卻會帶來對用戶、企業、市場更多的轉變。東南亞以其多元社會經濟可能更激發新模式的試驗與發展，對於中國有進取心的創業者，東南亞便是一個人口相近半個中國，但有待佔領的巨大市場機會。

中國事實上已在帶領全球電商的演變與發展，一是後來居上，有前人經驗可參考；二是市場廣大，物流交通電訊先進，電商條件遠勝歐美；三是社會開放，容易採納新的生活方式和商貿形式。東南亞作為後進者，在當前投資熱潮中正在複製中國的條件與情況，因此電商的創新可以媲美中國，或許更有創意，容許中小企業創業，而不像中國市場飽和，大企業開始壟斷。中國的創業者還可與內地大企業作不同形式的合作、合資。

以上這些都是從學生交流中學習的，尤其啟發的是一位學生的個案研究的論文。教學是雙向的，這便是作為教師的喜悅之處。