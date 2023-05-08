國際貨幣基金組織（IMF）日前發表《亞洲及太平洋地區經濟展望報告》，提供一個十分有趣的數字：2023年亞太地區對全球經濟增長的貢獻率將達到70%。其中僅中國的貢獻率就達到35%，印度也有15%，這兩個亞洲大國加起來對全球經濟增長提供了一半貢獻。反觀西方世界對全球經濟增長的貢獻率只有不足30%，還不及中國一個國家。所以說，風水輪流轉，全球經濟東升西降趨勢愈來愈明顯，西方還有資格主導國際貿易規則嗎？還好意思強調「基於規則的國際秩序」嗎？

日前在白宮新聞發布會上，美國國家安全委員會發言人柯比在回答記者提問時無言以對，只好不斷重複「美國是世界領導者」，至少說了7次，這說明甚麼？說明老美極度焦慮和不自信。真正的強者不需要炫耀，更不需要擔心別人強大，美國一直強調自己是世界領導者，恰恰反映其霸權地位動搖。試想想，如果你是一間公司的董事長，有必要整天向員工強調自己是公司領導人嗎？

很明顯，所謂的世界領導者不過是老美自我陶醉而已。IMF和世界銀行按照購買力平價計算，認為中國GDP早在2014年已超越美國。亞洲地區的GDP更是佔全球接近一半，超過歐洲和美洲的總和。這種說法是否靠譜，也許值得商榷，但中美經濟實力此長彼消是不爭的事實，否則老美不會如此焦慮，整天想方設法打壓中國。近年按照美元匯率計算的兩國GDP差距似乎又拉遠了，有人因此斷定中國永遠無法超越美國，其實那是因為美國瘋狂加息而導致美元走高，這種情況不可能持續太久，隨着加息周期終結，缺乏實質因素支持的強美元無以為繼，終將回到它本來的位子，到時才是中美經濟見真章的時候。

一直以來，以美國為首的G7集團總是以世界領導者自居，要求所有國家跟隨他們的規則。實際上如今的G7與過去已不可同日而語，無論是經濟實力，還是對全球經濟的貢獻，都已不如蒸蒸日上的金磚國家。而且隨着愈來愈多國家加入金磚，兩者差距將會愈來愈明顯，金磚勢必成為全球最強大的經濟合作機制，G7何足道哉！

物極必反，盛極而衰，是自然界和人類社會的普遍規律。美國揚言要永遠領導世界，既是違背規律，更是對歷史無知，從來沒有一個國家可以永遠獨霸世界，美國也不例外。