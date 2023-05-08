自二次世界大戰後美國稱霸世界，沒有一個國家有力挑戰它，但踏入21世紀，這個局面逐漸被打破，中國強勢崛起，美國霸權愈來愈力不從心。美國前副國家安全顧問Matt Pottinger最近受訪，以「鯊魚」形容中國，將他們既妒且恨、惴惴不安又絕不認衰的心態表露無遺。

他揚言，「我們剛開始看到一條小鯊魚，以為我們可以把牠變成海豚，然後我們繼續餵鯊魚，鯊魚變得愈來愈大。現在我們面對的是一隻可怕的大白鯊。」先不說將中國比作鯊魚是否合理，就權當中國真是一條鯊魚，為何中國變得強大是美國人「餵」出來？難道他們以為中國的成功是他們賜予的嗎？

中國的成功是自強不息、不畏艱辛、不斷學習的成果，從來都不是美國賜予。相反，新中國成立之初，飽受美國孤立封鎖；到了中美建交後，鄧小平實行改革開放政策，中國工業和製造業騰飛，卻同時是以國家的天然環境為代價。皆因美西方為了降低經營成本和提升生活質素，以鄰為壑，將高污染工業移往中國。說白一點，大家是貨銀兩訖，各取所需。中國經濟騰飛，背後是中國付出極大，絕非美國的恩賜。

一節見則百節知，這位過氣政客的言論，正好反映整個美國面對中國崛起的不甘心。過去他們輕視中國，到了中國國力漸盛，他們就企圖以各種或明或暗、或軟或硬的手段「改變」中國，就像瓦解前蘇聯一樣。可惜中國不是前蘇聯，前蘇聯解體後的積弱混亂，中國統統看在眼裏，更不可能讓美國得逞。

美國用盡方法都無法讓中國變成一條聽他們指揮的海豚，老羞成怒下又說中國變成大白鯊，說穿了是美國沒有自省能力的投射。他們接受不到別人成功，更接受不到自己失敗。