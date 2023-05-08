德媒報道，早前在美國國防機密外洩事件中，發現標示了「最高機密」及「電訊監控」的文件，當中談及德國國防部2月與中國國防部官員會面事宜，因此懷疑美國監聽相關工作對話。這反映有監聽癖好的山姆大叔不但死性不改，更要在中德交往中充當攝青鬼，何時撲出來加害人，真是誰知曉。

德媒指目前未能確定美方是監聽德國官員，還是在全球進行監聽監控，截獲了帶有秘密談話紀錄的電郵，看來他們不知有句潮語叫「Why not both」；有綠黨議員認為政府必須與美國對話，要求澄清。別嘥氣了！像默克爾那樣硬淨的政客，當年得知被老美監聽後，也只能馬上致電時任美國總統奧巴馬表達不滿，再無其他行動能阻止老美胡作非為。今時今日，當法國總統馬克龍談歐洲戰略自主，應減少對美國依賴，歐洲諸國政棍竟反過來替華府護航，所謂要求與美國對話，試問歐洲哪有這種骨氣呢？

問題是，這次美國監聽的對象究竟是德國還是另有目標？要知道，老美監控手法層出不窮，透過網絡作為切入路徑又或從雲端落手，倘若遇上對網絡有足夠把關的國家，監控工作便不太好辦了。那麼，換個角度改由其他途徑進行滲透，做其攝青鬼，這也不是甚麼難以理解的心理。

然而最了解你的，不是你的朋友，而是你的敵人。從文件內容看，老美得到的只是「德方注意到中國面對美國的巨大壓力，正在歐洲發動『魅力攻勢』」，這些類似「周一之後是周二」的資訊，究竟是美方刻意扣起敏感資訊僅供最高權力核心閱讀，還是中方早已預計有人監聽成狂，於是把重要的事都在其他途徑例如德國人訪華時說了？從近日有人苦無對策急得發慌，亟欲與華對話，答案已很明顯。