新加坡國防部長黃永宏在第13屆亞洲國際海事防務展開幕致詞時，呼籲中國與東盟成員國加快落實《南海行為準則》，因為全球的海上貿易每年有30%途經南海，一旦爆發衝突破壞區域穩定，將對全世界造成深遠影響。

他並警告，與俄烏戰爭相比，亞洲戰爭的破壞力更大，並可能產生類似第一次世界大戰的影響，甚至對許多國家構成生存問題。他直接點名佔全球貿易至少四分之一的中美兩國，軍事衝突萬一產生，絕對是俄烏戰爭破壞力的好幾倍。

其實不用黃永宏提醒，大家都知台海或南海發生戰爭，整個地球都會受影響，而為了避免擦槍走火，早從2002年開始，中國與東盟成員國就在《聯合國海洋法公約》的基礎上不斷磋商，期望能在今年締結實質的《南海行為準則》，不但可降低南海發生衝突的可能，甚至進一步可以共同開發，共享南海豐沛的資源。這樣的結果，本來中國與東盟諸國都樂觀其成，唯一不斷從中作梗的就是跟南海八竿子打不到一邊的美國。因為《南海行為準則》只要成為事實，美國便完全喪失了在南海興風作浪的藉口；而南海的共同開發只會讓美國對東盟諸國更難駕馭，加速喪失對第一島鏈的控制權。

所以美國積極拉攏菲律賓、越南、柬埔寨，就是希望壓迫他們拒絕簽署《南海行為準則》，擾亂整個南海局勢。同樣的，在東北亞，美國就是不願和金正恩協商，不斷升高兩韓對峙危機；在台海，美國也用各種小動作撩撥中國的神經。目的完全一致，就是亞洲要亂，美國才能維繫霸權，亞洲不亂，美國就沒法渾水摸魚了。俄烏戰爭，不想停的是美國！中東和平，到處煽風點火的也是美國！美國才是今日地球的根本亂源！