「得道多助，失道寡助」，觀乎今天中美兩個大國，一個在國際舞台閃耀光芒，一個卻愈來愈沒有自信，這不就是不誠無物，為了「美國優先」而不擇手段導致的嗎？

你看，中國國務委員兼外長秦剛最近不斷外訪，上周五訪問巴基斯坦首都伊斯蘭堡，獲該國總統阿爾維接見。秦剛指出，中方願同巴方高質量共建「一帶一路」，加快建設中巴經濟走廊，深化產業、農業、訊息技術、防災減災等領域合作。

本月初秦剛訪問緬甸，指中方願加強同緬甸各部委各地方溝通交流，擴大雙邊農業、邊貿等領域合作，以中緬經濟走廊建設為主線，加大支持緬甸經濟發展，落實好對緬援助重大項目，積極支持緬甸改善民生。正如有論者指出，緬甸走私毒品和罪惡嚴重，要務實合作必須建基於安全環境，嚴打犯罪集團自是急切所需；中國發揮外交影響力，若促使緬甸政府強力取締犯罪集團，這不但有益於中國（因緬甸向中國走私毒品十分猖獗），同時讓全球受惠。

呢，台海局勢持續緊張之際，眼見解放軍山東號航空母艦編隊首次成體系，並赴西太平洋演訓，美媒指拜登政府將動用緊急權力「總統撥款權」，向台灣提供總值約5億美元軍事援助，老朽不禁哈哈大笑！阿哥，美國傾銷過時舊軍備給台灣，把台灣當老襯當水魚，去年9月批准賣給台灣嘅「響尾蛇」空對空和「魚叉」反艦導彈，美軍20多年前都棄用，依家就以11億美元售台，老美「斷捨離」兼搵丁搵到出面！

美國軍火商食髓知味，加大力度對台售武，最近25家軍火商組團訪台，強化甚麼「台美軍事合作」，其真正目的就是對台全力傾銷軍火，進一步掏空台灣，用心之歹毒，台灣小英難道還看不出來？