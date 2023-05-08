作為實現「由治及興」和完善治理體系的節骨眼，政府決定按照《基本法》改革和重塑區議會的組成和運作，糾正現存紕漏紛亂，高效有序地將地區治理與特區管治連貫起來，貫徹落實行政主導，將區議會回歸非政權性區域組織的本位，並從地區層面協助維護國家安全，促進社會繁榮穩定，承擔「接受諮詢」和「提供服務」的功能，再通過組成多元化、運作去政爭化和專業化，提升地區治理能力，達致「民有所呼，我有所應」的管治目標。

區議會雖有「議會」之名，亦有選舉成分，更持續獲擴權增資源，但依法按體制都無「議會」之實，而只是一個提供地區諮詢和有限度居民服務，且是「可有可無」的議事式諮詢機構。然而，反中亂港分子卻是偷換概念，將區議會形塑為與立法會「一中央一地方」的兩級議會，並在社會泛政治化、泛民粹化和泛直選化的氛圍下，區議會運作開始政黨化、全職化和樁腳化，而區議會選舉也變質為社運政爭的「位置之戰」，資源戰和陣地戰的角色彰顯，勝選更成為壓倒一切的考量，跟為民謀福祉的區議會成立初心愈走愈遠。

至於本屆區議會，更在「黑暴」背景下將現行制度扭曲化和惡質化，大批支持「港獨」、「黑暴」和「攬炒」分子湧入，騎劫議事平台，操控撥款機制，公然與政府為敵並阻撓施政，更散播反中仇共訊息，挑動社會矛盾對立，衝擊國安和管治「紅線」，更曾出現由「顛覆」到「癱瘓」的詭譎。若任由反中亂港者「用政府資源打政府」，將何其荒唐！

今次改革重點，首要在制度面上回歸《基本法》所設定的初心本位，明確糾正所謂「直選代表民主進步，直選成分愈多愈好」的偏歪誤導，貫徹落實行政主導機制，嚴格配合政府施政，確切履行地區諮詢和地區服務的職責任務，協助政府準確把握地區脈動，及時回應市民訴求，提升管治效能，促進地區發展，實現良政善治；更重要的是要知所進退，不再不務正業地妄議政治。就此，實施履職監察制度，作為對區議員表現和區議會運作的「護欄」，有一種神來之筆的巧妙。

須強調，縱使制度完美，還需借助專業賢能之士的運用和發揮，區議會改革方案的得失進退，亦要視乎能否堅守愛國者治港的人才底線？能否吸納不同界別階層的精英人才？能否擴闊多元參與途徑？新一屆區議會的組成將會採用「委任+間選+直選」的混合模式，引入委任和地區委員會界別議員，體現用人唯才原則，反映區情和地區行政的發展需要，匯聚民智民力，為政壇輸送一大批有專業才幹、服務熱誠和地區脈絡的人才，提供更高質量更高成效的建議和服務，並因選區由小變大，將突破小選區利益的局限性視角，改循大局思維理性研商，讓所有市民看到發展的方向、未來的希望。