功夫茶：天時暑熱易出事　保障勞工莫遲疑

唔覺唔覺，又已經過咗立夏，意味着夏天正式來臨。雖則話近呢兩日落咗幾場大雨，稍微降咗少少溫，但相信大家都感覺到，香港愈嚟愈熱，返工返學行多兩步，都變咗成吉思汗打仔，大汗揼細汗咁。有得揀，唔少人都會揀留喺室內，行吓商場、坐吓寫字樓咁，盡量減少喺戶外嘅時間；之但係，對於戶外工作者嚟講，打工喎，都惟有頂硬上啫。喺往年，就有唔少戶外工作者因為硬食而中暑，甚至有人為此喪生。

事實上，為咗阻止悲劇發生，勞工團體多年嚟一直爭取政府立法，確保戶外工作者喺炎熱天氣下工作時，有足夠嘅休息時間。講咗咁多年，卒之有一個新嘅《預防工作時中暑指引》喺下周一開始推行；指引內容涵蓋咗工作嘅熱壓力風險評估，同埋針對不同風險因素嘅預防中暑措施；當中用嚟評估熱壓力水平嘅「工作暑熱警告」，仲分咗三級，分別係黃、紅同埋黑；當警告達致紅色級別或以上嘅時候，諸如紮鐵工人、棚架工人等從事極重勞動嘅打工仔，就需要暫停工作啦。呢個指引推行之後，一眾戶外工作者就好似睇到曙光咁。

之不過，望真啲，原來只係指引，純粹畀僱主參考吓，並唔係法例，換言之根本冇法律約束力，就算僱主唔遵守，都唔會有咩後果，最多畀人鬧吓「黑心」。咁就搞笑啦，咁呢個指引有咩實際作用呢？唔通當局擔心僱主喺室內工作，唔知道戶外工作環境，所以專登整個「工作暑熱警告」出嚟，提醒吓僱主？講真！假如官員假定所有僱主都係有良心，又何必專登整個指引出嚟？就算冇指引，良心僱主一樣會畀員工休息。假如官員係假定部分僱主冇良心，咁就好應該立法規管，加強阻嚇力以保障僱員權益。

當局解釋，由於各行各業不同職位嘅工作性質同埋要求都有所不同，所以指引冇強制約束力；官員又強調，假如不幸有僱員中暑發生意外，僱主提交嘅工作地點熱壓力風險評估表格，就可以作為重要依據；仲話當局喺職業安全方面設有巡查隊，喺過去兩年平均每年巡查2.6萬次咁多，之不過夾埋都只係發出114封警告信同兩宗檢控個案，有冇用呢，大家心照。

嗱！當局想話避免「一刀切」呢，查實都有一定道理，但又啱唔晒噃！例如話有啲極端日子，莫講話開工，乜都唔做就咁企喺太陽下暴曬十幾分鐘，都好易中暑；呢啲時候，當局係咪有理據強制暫停所有戶外工作呢？又例如，當局點解唔可以參考暴雨警告咁，要求僱主事前同僱員商討好喺「工作暑熱警告」下嘅工作安排呢？咁僱員見到「工作暑熱警告」發出嘅時候，咪自動自覺識得點做囉！