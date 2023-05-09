正論：疫後經濟陷窮途　損失何止帳面數

曲終疫未散，世衞日前雖公布新冠肺炎不再是「全球大流行」後，但以現時醫學科技，要清零已沒可能，專家不斷警告會再爆發大流行，人類學習與新冠病毒共處，一場打不完的戰爭，前途未卜，港官也要認識清楚，如何在疫情與經濟中取得平衡，從過去實施嚴苛的防疫措施，為香港帶來沉重代價得到教訓，現在最重要為所作所為埋單找數。

美國知名藥廠昨日發布報告，探討新冠疫情對亞太區5個市場包括澳洲、台灣、南韓、新加坡及香港構成的持續經濟影響，估算新冠疫情為香港每年帶來約416億港元的經濟損失，佔年度本地生產總值（GDP）1.4%，較新加坡高約一倍，預期未來或會為本港造成高達逾千億港元的潛在經濟損失，當中包括生產力流失，以及照顧兒童和長者等所衍生的連鎖影響。另外4個市場，新冠疫情帶來的年度經濟損失估計達202億至2,152億港元，最低為新加坡，最高為南韓，達2,152億港元。

這些數字其實都只是紙上談兵，未能反映真正的經濟損失，單看港府近幾年抗疫救市措施用了幾多個千億，依然如泥牛入海，無補於事，便知疫情所帶來的損失，絕對超越市場所能計算，隨時可能超越南韓。這幾年間多少店舖執笠，多少人賠上了身家性命，涉及的生產力又如何估計？

疫情改變了一切，沒有可能返回頭。高官口口聲聲說復常，以前還有藉口推搪未通關，但等到真正通了關，過了四個月，大鑼大鼓宣傳，來到五一假期黃金周，依然都未見有大起色，人流是多了，卻旺丁不旺財，消費購物意欲不復當年，廉價團受歡迎，有受訪者認為內地購物已經很方便，故在港旅遊時只打算觀光及品嘗美食，料花費1,000港元內。

內地旅客變得多元化，很多選擇到港文化遊及深度遊，包括會到西九文化區的M+及香港故宮博物館參觀，感受人文文化或者行山與離島綠色遊，體會另一面香港。專家指內地客不會只滿足於來港購物等消費模式，大部分已非首次訪港，再次來港已改變遊玩及消費模式。為與其他城市競爭，本港宜發展獨有文化吸引遊客。一本通書不能睇到老，要認識清楚，此消彼長，別以為只是東亞國家競爭，經過3年疫情，內地城市反彈勢頭之強，香港連車尾燈也未望見。議員到東莞考察，方察覺昔日燈紅酒綠之地，已變身科技重鎮，近萬家國家級高新技術企業匯聚，設有國家級實驗室及「華為小鎮」等地方，大開眼界。

東莞可以蛻變，為何香港不可以？問題是積弱太久，加上這幾年元氣大傷，傷口太廣泛，處處出血，一時三刻補救不及，小修小補於事無補，搞甚麼開心大騷更加是浪費精力，分散注意力。何不趁現在腳步停下來，冷靜地想想，何去何從，如何走出窮途末路，拚出香港新路。