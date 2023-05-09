這個世界真的變了。英國駐香港及澳門總領事戴偉紳忽然對內地和香港示好，聲稱希望在貿易和投資等方面重回「建設性接觸」，同時減少對華進行「麥克風外交」。眾所周知，英國外交方面一直緊跟美國，對華政策愈來愈歇斯底里，即使本身沒有那種實力，也要百般挑釁中國。尤其是在香港問題上，英國介入程度已到了赤裸裸地步，不僅公然支持黑暴，更乘機推出「BNO計劃」搶奪香港資金和人才。而現在竟聲稱要重回「建設性接觸」，不是很奇怪嗎？

說到麥克風外交，正是美西方慣用伎倆。他們利用國際話語權，不斷在各種場合發表不實言論，唱衰、抹黑、妖魔化中國。時任中國外交部長王毅曾告誡英方，麥克風外交不可取，搞小圈子政治更不符合時代要求。今次戴偉紳表示要減少對華進行麥克風外交，可謂不打自招，這些年英國政客和媒體針對中國內地和香港不知編造了多少謊言，豈止麥克風外交而已。

很明顯，近期英國在對華政策方面確實降低了語調，這固然是因為國際形勢有變，也與英國自身問題有關。眼看各國政要爭相訪華，連德國和法國等歐洲大國也紛紛向華靠攏，倫敦當局能不心動？須知英國正面臨空前困境，通脹高企、經濟低迷、民生凋敝、民怨沸騰，前景一片暗淡。在這種情況下，英國繼續挑釁中國，只能搬石砸腳，華盛頓尚且要尋求與北京溝通對話，倫敦豈能例外？

自從香港實施《港區國安法》，平息了反修例黑暴，西方輿論就不斷唱衰香港，不是誇大移民人數，就是渲染外資撤退。事實果真如此嗎？聽聽戴偉紳怎麼說，他指英國企業仍致力於在香港發展，選擇香港作為區域基地的英國企業沒有減少，反而還在增加。他更極力否認英國經濟與中國脫鈎以及英資企業撤出中國的論調，直言「不明白這種事要怎麼實現」。

是的，這年頭任何國家都不可能與中國完全脫鈎。英國本來就暮氣沉沉，脫歐後更是日暮途窮，除了尋求與中國加強經濟合作，沒有其他出路。那班無腦黃絲昧於事實，至今還在盲目吹捧英國，既可笑又可悲。有流亡英國的黃絲日前在社交平台賣慘，說每位「逃亡者」的世界彷彿都是一片灰暗，無處容身。唉，早知今日，何必當初，整個英國都是一片灰暗，何況是逃亡者。