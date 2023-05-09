世界三大軍事強國，依次是美國、俄羅斯和中國，按實力劃分該如何排序，或許尚有爭議，但三強位置則不容質疑。天下間大抵沒有別的國家，敢厚顏說自己有能力坐這三個席位。

正因為美、俄、中的軍事地位超然，旁人鮮少挑戰，所以三國的本土都承平已久，最少數十年沒遇過強敵侵襲，時至今天，外面的防禦網看似嚴密，實際上能否經得起考驗，未免惹人疑竇。今年一至二月，中國一艘氣象飛艇進入美國領空，在美利堅的土地上由北至南飛越了半個國家，中方說事件是意外，美方則懷疑是解放軍刻意放出間諜氣球，試圖偵測美軍部署，孰是孰非，姑且不論，但堂堂世界第一軍事強國，空防卻這般脆弱，猶如門戶洞開，豈不丟人？若有恐怖組織在俄烏戰爭中渾水摸魚，覓得大型炸彈，再搭載在氣球上飛入美國，試圖發動攻擊，美利堅的一眾城市，豈非近乎無險可守？

美國的空防固然是徒有外表，俄羅斯則更糟，近日兩架疑似是烏克蘭軍方派出的無人機，進入俄國領空後，一直飛到莫斯科克里姆林宮頭頂才被擊落。若然當日的防空炮火偶爾失誤，不能命中目標，後果將不堪設想！

過去數十年，美俄兩國即使有戰爭，所有的仗都是在國外打，本土人民的安樂日子過得久矣，國家的防禦武備日漸廢弛，恐怕已到了中看不中用的地步。然而，本欄今日討論這個話題，真正要關心的不是美俄兩國，而是咱們中國。

美、俄本土的空防漏洞，是前車之鑑，中國解放軍應該引為警惕。說實話，中國軍隊也有幾十年沒打過仗，防禦與攻擊能力如何，一直未有再受考驗，如今是時候，該作全面的考核與檢討了。